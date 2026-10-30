Desde el corazón de la experiencia china, José Antonio Camacho lanzó una advertencia en tono contundente a Kylian Mbappé y al Real Madrid, tras estallar la polémica por el irónico comentario de la estrella francesa sobre el fallecido líder chino Mao Tse-Tung: "Eso allí es imposible".

El veterano técnico español, que dirigió a la selección china entre 2011 y 2013, reveló los entresijos de su trato con las autoridades chinas durante su aparición en el conocido programa "El Partidazo de COPE" en la cadena COPE, analizando la creciente controversia entre Pekín y la estrella del Real Madrid y de la Liga española.

Camacho, natural de Murcia y que anteriormente dirigió al Real Madrid y a la selección española, explicó que, pese a no haber recibido una lista oficial de temas prohibidos, sí mantenía reuniones periódicas con altos cargos, encabezados por el ministro de Deportes chino, para que le explicaran con claridad la filosofía del Estado.

Camacho dijo en unas declaraciones impactantes: "Siempre te dicen que tienes que adaptarte a sus normas, a su forma de trabajar y a todo lo que hacen. Creen que son los amos del mundo en todo, y eso no es nada fácil".

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Y añadió: "Lógicamente, muchas veces les decía que sí, que intentaba adaptarme, pero ellos también tienen que entender que la selección china no juega contra otros jugadores chinos, sino contra otras selecciones. Así que son ellos quienes tienen que adaptarse un poco. No entienden del todo estas cosas".

El consejo de los abogados y la ruptura de relaciones

Camacho no se limitó al análisis, sino que ofreció un consejo práctico y directo al Real Madrid y a Mbappé para gestionar la crisis, instándoles a recurrir de inmediato a abogados competentes, y subrayando que la parte china no duda en escalar la situación.

Prosiguió: "Cortan las relaciones de inmediato, y tendrás que vértelas con la FIFA, la UEFA o cualquier otra entidad implicada. Cuando yo era entrenador allí, invirtieron de forma enorme en el fútbol, querían que las cosas fueran a toda velocidad. Y cuando se aburren, lo dejan todo de lado".

Las declaraciones de Camacho llegan en un momento en el que la polémica continúa, después de que Mbappé provocara la ira de Pekín al calificar a Mao Tse-Tung de "dictador" en un comentario a una publicación irónica, lo que llevó a la estrella francesa a presentar una disculpa oficial en la que dijo: "Mi comentario fue desafortunado, y ahora soy consciente de que ha ofendido a muchas personas", en un intento de contener una crisis que amenaza los enormes intereses comerciales de la Liga y del Real Madrid en el mercado asiático.