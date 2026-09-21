Amorim también ha convencido a Capello: «Hemos visto enseguida los resultados, ahora esperamos a que el Milan integre a los nuevos y luego veremos lo que pasa»

En La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello avala el crecimiento de Amorim y de su Milan. El club milanista ha subido hasta los 11 puntos, a dos del liderato de la clasificación; después, empatados, están Roma, Lazio e Inter.





Sobre el triunfo logrado ayer por 3-0 ante el Lecce, el exentrenador del Milan se expresó así: "Amorim por fin ha puesto en el campo al mejor equipo y quizá ha encontrado el camino correcto. Hemos visto enseguida los resultados, ahora esperamos a que el Milan integre a los nuevos y luego veremos qué pasa".