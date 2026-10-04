Amorim sigue invicto en la Serie A, pero todavía no ha convencido ni a la afición ni a las casas de apuestas: su destitución antes de Navidad se paga a 4,00

Once puntos en cinco jornadas, fruto de tres victorias y dos empates, y por tanto todavía invicto en la Serie A, único equipo junto a los tres de cabeza, con la única mancha de la (dura) derrota en la Europa League contra el Benfica. Ese es el botín cosechado por Ruben Amorim en sus primeros cinco partidos de Serie A en el banquillo del Milan, pero que parece no bastar para alejar las dudas sobre el futuro del técnico portugués: según los analistas de apuestas de Sisal y Snai, de hecho, su destitución antes de Navidad se paga a 4,00, una cuota a la baja respecto al 5,00 de inicio de temporada.





Por ahora se mantiene el escepticismo alrededor de Amorim: en el fútbol, ya se sabe, nunca hay tiempo ni paciencia, incluso cuando se habla de un entrenador llegado a Italia hace apenas dos meses y con una plantilla que ha sufrido varios cambios. Basta pensar en los silbidos de San Siro tras la derrota contra el ya citado ko contra el Benfica, que reavivó entre los aficionados del Milan el sueño de Antonio Conte, presente precisamente en la grada de Milán en aquella ocasión. La victoria contra el Lecce ha devuelto la confianza al Diavolo y a Amorim, que a la vuelta del parón tendrá que intentar convencer a los escépticos.