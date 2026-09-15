El portugués Rúben Amorim, director técnico del Milan, aseguró que no cree en el método de fijar objetivos como mínimo dentro de un club del tamaño y la historia del Rossoneri, subrayando que cualquier resultado que no sea la victoria se considera un fracaso, independientemente de la identidad del rival, en la víspera del inicio del recorrido del equipo en la Europa League de la temporada (2026-2027) con un enfrentamiento ante el Benfica.

Sobre el carácter de este primer enfrentamiento del Rossoneri, Amorim reveló en la rueda de prensa recogida por el sitio web "Football Italia": "Es una gran oportunidad y nuestro primer partido, y es un enfrentamiento histórico ante el Benfica a un nivel europeo fuerte. Estará Rui Costa, que es una de las leyendas del Milan, y además yo jugué anteriormente para el Benfica, pero lo más importante es que es nuestro primer partido en esta competición".

Ante la nominación por parte de algunos del Milan entre los favoritos para llevarse el título esta temporada, el entrenador portugués aclaró: "Estamos en la competición y queremos ganarla. Es difícil mirar la competición y afirmar con certeza si somos el candidato más destacado o no; hay muchos grandes equipos y varios de ellos tienen la oportunidad de llegar a la final".

Y añadió: "Lo que sé es que para llegar a la final y competir en la liga necesitamos una plantilla fuerte, y con una plantilla fuerte habrá una rotación continua, por lo que todos deben estar preparados. Si evitamos las lesiones y todos los jugadores permanecen en el máximo grado de concentración hasta el final de la temporada, podemos ganar cualquier partido, y por eso digo que nuestro objetivo claro es intentar ganar esta competición".

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Y en respuesta a la pregunta de los periodistas portugueses sobre si estuvo cerca de regresar a dirigir al Benfica antes de firmar por el Milan, Amorim reveló: "No iba a volver a entrenar en Portugal. Mi decisión era parar y dedicarme por completo a mi familia durante un año, una promesa que me hice a mí mismo hace 4 años. Estaba muy claro para mí, hasta que recibí una llamada del Milan; hablé con los propietarios y me convencieron de volver más rápido de lo que esperaba. No iba a volver a trabajar en Portugal, y llegó la oferta del Milan, y creo que ninguna otra oferta me habría devuelto a los banquillos porque estaba decidido a tomarme un descanso y lo necesitaba, pero la aparición del Milan zanjó mi decisión".

Y Amorim prosiguió sus declaraciones subrayando su rechazo al concepto de fijar un mínimo de ambición dentro de la fortaleza rojinegra, aclarando: "Para los grandes clubes, y el Milan es un gran club, no existen objetivos de mínimos. Sea cual sea el resultado, si no ganas, estaréis aquí para evaluar y criticar y decir que esto no es suficiente, y esa es mi experiencia en Portugal también; si no llegas a la final o consigues el título, se considera un fracaso. Todo el mundo en Portugal dice que el Benfica tiene que ganar la Europa League y eso es natural, o ganas o no".

Y concluyó: "Si no ganamos el título, se nos considerará insuficientes a ojos de todos, por eso no quiero ser el entrenador que pone la llegada a las semifinales o los cuartos de final como objetivo; eso no importa. Lo que importa es que tenemos un único objetivo y es ganar, y cualquier cosa por debajo de eso nos expondrá a la crítica, y ese es el precio que pagas como entrenador del Milan. No se trata de una cuestión económica porque la Europa League no se compara con la Champions League, sino que está ligada a nuestro orgullo y nuestra identidad".