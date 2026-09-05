Amorim: «En los últimos 20 años hemos ganado 2 Scudettos y 0 Copas de Italia»

Ruben Amorim, directamente desde la sala de prensa de Milanello, habló ante los micrófonos en la víspera de Juventus-Milan, partido programado para mañana por la noche a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín. A continuación, un extracto de sus palabras.

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«Lo más importante es que yo veo al Milan, y para mí es el mejor club del mundo, pero en 20 años hemos ganado 0 Copas de Italia y 2 Scudettos. Hay algo que no va bien, lo sabemos. Tenemos mucho por hacer, debemos trabajar y alcanzar nuestros objetivos a tiempo. No me interesa lo que dice Chivu o cualquier otro. Pero debemos centrarnos en por qué a lo largo de los años el Milan no ha sido el Milan. Por eso es mejor centrarnos en nuestro equipo, y no nos debe importar lo que dicen los demás. Trabajamos para devolver al equipo a los niveles que merece».