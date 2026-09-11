Amorim: «¿Críticas? Estoy acostumbrado, hay quien está deseando que tropecemos»

El Milan jugará este sábado por la tarde a las 18:00 en el campo del Lazio, líder, y Rubén Amorim presentó así el duelo en rueda de prensa, deteniéndose en las críticas tras el partido ante la Juventus:





¿Cómo reacciona a las críticas que le llegan?





«Las críticas son normales. Que sean más que las que recibí en mi club anterior es imposible (sonríe, ndr). Recuerdo lo que os dije: os dije que pongo al Milan en primer lugar y esa sigue siendo mi intención. Se me pidió ser propositivo en el campo y queremos serlo. Pero también debemos tener en cuenta a los rivales: Luciano Spalletti es muy bueno. Pero eso no cambia nuestra intención, que veréis siempre: nunca haremos nada por casualidad. Es más, incluso podremos ser demasiado rígidos. Entiendo que para vosotros sea difícil ver a un entrenador joven que viene de fuera y que ve cómo se debe jugar. Nuestra intención es dominar, pero hay muchísimos entrenadores buenos como Spalletti y Fàbregas que nos pondrán a prueba. Hace falta tiempo. Sé que había alguien que estaba deseando que perdiéramos puntos para hacerme esa pregunta: si hubiéramos ganado, muchos se habrían guardado las críticas y las preguntas para otra semana. Spalletti fue superior a mí, pero no falta la intención. A veces no será posible, no siempre conseguiré ofreceros el espectáculo que queréis. Después de la Juventus abrí los ojos y sé qué esperar. Les dije a mis chicos que sean perfectos y que ganen, la gente está deseando que tropecemos. Espero que me estén escuchando ahora, están comiendo y me escuchan: se lo dije en el primer entrenamiento de esta semana, hay que ser perfectos y me alegra que sigan escuchando todavía estas palabras».