Among Us, el videojuego de moda en los futbolistas: de qué trata, dónde descargarlo y cómo verlo

El título de la compañía independiente InnerSloth se estrenó en 2018, pero se volvió furor en las últimas semanas gracias a Twitch.

La pandemia de coronavirus llevó a muchos futbolistas a acercarse al mundo de los videojuegos y el streaming. Figuras como Sergio Agüero, Thibaut Curtois, Sergio Reguilón, Dani Carvajal o Antoine Griezmann se convirtieron en sensación en la popular plataforma gamer Twitch durante los meses en que la pelota estuvo detenida en todo el planeta y muchos de ellos se quedaron en el mundo virtual una vez que se retomó la actividad en las distintas ligas del mundo.

Después de meses de transmisiones de partidas de FIFA, GTA, Valorant o PUBG, ahora el nuevo furor en el mundo del gaming se llama Among Us, un videojuego de reglas y gráficos muy simples que tiene dos años de antigüedad pero saltó al estrellato recientemente gracias a los principales streamers del mundo hispanoablante -como Ibai, Rubius, DjMariio, Coscu y muchos otros- y en las últimas semanas generó millones de vistas y descargas.

A continuación, en Goal te contamos todo lo que hay que saber sobre Among Us, el juego del momento.

¿QUÉ ES EL AMONG US?

Creado por la empresa independiente InnerSloth, Among Us es un videojuego multijugador online en el que participan entre cuatro y diez jugadores, que asumen el rol de pasajeros de una nave: la mayoría serán Tripulantes, pero entre 1 y 3 serán elegidos aleatoriamente como Impostores. Al inicio de cada partida, los participantes sólo conocen su propio rol y tendrán distintos objetivos según el que le haya sido asignado: los Tripulantes deben realizar tareas de reparación mientras intentan adivinar quiénes son los Impostores, mientras que los Impostores buscarán asesinar a los Tripulantes y sabotear la nave.

Cada equipo tiene dos maneras para ganar una partida: los Tripulantes vencen si descubren la identidad de los Impostores o si realizan la totalidad de las tareas de reparación, mientras que los Impostores consiguen la victoria si logran asesinar a todos los Tripulantes o consiguen sabotear alguno de los elementos antes de que sea reparado.

El principal atractivo del juego pasa por la discusión entre los jugadores: cada vez que alguien descubre un cadáver, lo informa al resto y se abre una ronda de diálogo entre todos los que permanecen vivos, en la que se debate quiénes son los potenciales Impostores y cada participante vota a quién expulsar de la nave.

DÓNDE DESCARGARLO Y CÓMO JUGARLO

Among Us está disponible para PC, Android y iOS y permite el crossplay, por lo que pueden jugar juntas que posean el juego en plataformas diferentes. Tanto en el App Store de Apple como en Google Play el juego puede descargarse de manera gratuita; en tanto, la versión de computadora se consigue exclusivamente a través de Steam y tiene distintos valores en moneda local, según la región: en cuesta $ 67,99; en , $ 57,99; en , $ 2400; en , $ 9900; en , € 3,99; y en , U$S 4,99.

Por sus características, el juego no tiene grandes requerimientos de sistema. En tanto, para explotar la faceta de la discusión, Among Us suele utilizarse junto a la plataforma de chat Discord, de uso gratuito.

¿HABRÁ AMONG US 2?

A partir del furor que despertó el juego, InnerSloth anunció a mediados de agosto que comenzó a trabajar en la segunda parte del juego. Según informó la compañía, el juego demorará aproximadamente un año en estar listo y traerá varias novedades, como nuevos mapas y nuevos roles.

DÓNDE MIRAR LAS PARTIDAS DE LOS FUTBOLISTAS

Dos de los más grandes fanáticos de Among Us entre los futbolistas son Sergio Agüero y Thibaut Curtois, quienes incluso han compartido distintas partidas invitados por Ibai Llanos. Tanto el Kun como Tibu tienen cuentas en Twitch: la del argentino es SLAKUN10 y la del belga, CurtoisThibaut