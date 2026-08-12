Manchester United





Amistosos - Jornada 1 15 ago 2026 - 10:45

El Man United vs AC Milan comienza el 15 de agosto de 2026 a las 11:45 EST y 15:45 GMT.

Resumen de la 2025-26

El United terminó tercero en la temporada 2025-26 de la Premier League inglesa, a siete puntos del segundo, el Man City. El United ganó cinco de sus últimos seis partidos para asegurarse su plaza en la Champions League tras dos años de ausencia de la élite continental. El mediapunta portugués Bruno Fernandes brilló en el United, batiendo el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League. El curso pasado generó 21 goles para sus compañeros en la máxima categoría inglesa.

El Milan firmó una decepcionante 2025-26, al terminar quinto en la Serie A, resultado que solo le bastó para ganarse un puesto en la Europa League de esta temporada. Eso supone ya una ausencia de dos años de la Champions League, así que es justo decir que estos equipos siguen trayectorias opuestas.

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¿Qué han incorporado Man United y Milan en el mercado de fichajes?

El United ha reforzado su centro del campo con los fichajes de mucho dinero de Youri Tielemans, procedente del Aston Villa, y Andrey Santos, llegado desde el Chelsea. Karl Darlow aporta experiencia a la portería, mientras que el colombiano de 18 años Cristian Orozco llega como una prometedora opción de mediocentro defensivo.

El Milan ha tirado la casa por la ventana para fichar al delantero portugués Goncalo Ramos, procedente del PSG. También ha incorporado al defensa central español Mario Gila, de la Lazio, y al central zurdo de 20 años Sankhoun Diawara, llegado desde el Troyes francés.

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Posibles onces iniciales

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Noticias de los equipos y plantillas

Actualmente no hay información disponible sobre ninguno de los dos equipos de cara a este encuentro. La información sobre lesiones, sanciones y posibles alineaciones se añadirá más cerca del inicio del partido a medida que esté disponible.

Lo mismo ocurre con el AC Milan, ya que en este momento no se han facilitado detalles confirmados sobre la convocatoria ni novedades del cuerpo técnico. Vuelve para consultar las últimas actualizaciones antes del partido.

Forma

El Manchester United afronta este partido con un balance de pretemporada irregular pero alentador. En sus últimos cinco encuentros, ha ganado tres, empatado uno y perdido uno, con 12 goles a favor y tres en contra. Su compromiso más reciente terminó con empate 1-1 ante el Paris Saint-Germain, mientras que una victoria por 2-1 sobre el Atletico Madrid y una goleada por 5-0 al Rosenborg demuestran su potencial ofensivo. La única derrota llegó ante el Wrexham, un 1-0 que supuso un temprano contratiempo de pretemporada.

Los últimos cinco partidos del AC Milan cuentan una historia diferente. Ha ganado uno, empatado dos y perdido dos, encajando siete goles en ese tramo. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Chelsea, y también cayó 2-1 frente al Cagliari en su último partido de la Serie A de la temporada pasada. Un empate 2-2 con el Celtic y unas tablas 1-1 ante el Inter completan una pretemporada a la que le ha faltado regularidad.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Europa League en marzo de 2021, cuando el Manchester United ganó 1-0 en San Siro. Los dos partidos de aquella eliminatoria terminaron con la clasificación del United, tras haber empatado 1-1 en Old Trafford en la ida. En los cinco enfrentamientos directos del conjunto de datos, el United ha ganado tres y empatado uno, mientras que el AC Milan ha logrado una victoria. El resultado más desigual fue un 4-0 del United en Old Trafford en la Champions League en marzo de 2010.