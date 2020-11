América en la semifinal: goleó a un remendado Atlético Nacional

Vio la oportunidad, la aprovechó y cobró. El Escarlata se hizo grande en Medellín y dejó en el camino a un Verdolaga que llegó minado por los 11 contagios que afectaron a su plantel durante la semana, para meterse en la Semifinal del campeonato.

En un planteo inteligente y facilitado por los errores defensivo que fueron el pan de cada jornada en Nacional, América dio los golpes precisos y certeros para darle la vuelta al 1-2 de la semana anterior, liquidando una serie que terminó totalmente desequilibrada.

El cuadro caleño sacó el recorrido y la experiencia de Adrián Ramos, que se combinó con la letalidad de Duván Vergara, un esquema claro y una idea de juego precisa de entregar la iniciativa para contra atacar en velocidad. Incluso pudo irse con más goles a favor de no ser por el penal errado por Cabrera y algunas jugadas más que no logró concretar.

Lo que le sobró a la visita, le faltó al local. Si bien el equipo llegó disminuido, aún tenía en sus filas a Helibelton Palacios, Jorge Segura, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Vladimir Hernández para intentar algo más, pero fue incapaz. El equipo de Alejandro Restrepo careció de jerarquía en sus hombres más importantes, que estuvieron lejos de echarse el equipo al hombro y liderar a los más jóvenes en una misión de por sí complicada.

