Cómo ver el América de Cali vs. Internacional de Bogotá con una VPN
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Previa del partido
El América de Cali recibe al Internacional de Bogotá en un partido de Copa al que ambos clubes llegan en dinámicas muy diferentes.
El América de David Gonzalez llega en un buen momento. Ganó 2-0 al Deportivo Pereira en su último partido de Primera A y ha vencido en tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Esa regularidad lo ha convertido en uno de los equipos más fiables del fútbol colombiano esta temporada.
El Internacional llega con mucha menos confianza. El equipo de Ricardo Valino ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una derrota por 2-0 ante Santa Fe en Primera A hace apenas unos días. Esa racha obliga al conjunto visitante a reaccionar.
Ambos clubes se enfrentaron en esta misma competición de Copa el 10 de noviembre, cuando el América ganó 2-1 en el campo del Internacional. Ese resultado da al equipo de Gonzalez una ventaja psicológica de cara a este segundo encuentro.
El Internacional necesitará mejorar mucho para darle la vuelta a la eliminatoria. El América, que juega en casa, confía en sentenciarla.
Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el América de Cali vs. Internacional de Bogotá, incluidos los detalles de la retransmisión en directo y la hora de inicio.