América de Cali tendría todo adelantado para contratar a Juan Carlos Osorio

El estratega risaraldense sería la nueva cara al frente del banco de los diablos rojos.

Tulio Gómez reveló, de forma curiosa y casi que por accidente, que parece indicar que todo estaría arreglado para que el ex Atlético Nacional asuma las riendas del conjunto caleño, pensando en rescatar la participación en Copa Libertadores.

Según contó Gómez en ESPN, "Tenemos un equipo para que Juan Carlos Osorio pueda trabajar", dejando entrever que el entrenador mundialista sí es opción y varios medios se han atrevido a asegurar que Osorio es esperado hoy en Cali para firmar el contrato.

El propio entrenador dijo en dialogo con Jaime Dinas: “En dos o tres días debo definir mi vinculación con América (…) Quiero lograr el título de la Copa Libertadores con América, ya que con Nacional inicié ese camino, que luego Reinaldo Rueda terminó”

Vale la pena recordar que no es la priemra vez que América le hace una oferta a Osorio, pues la buena relación de Tulio con el ex-México y Paraguay le permitió insinuarle que se hiciera cargo del equipo rojo, sin precisar la fecha exacta del ofrecimiento. "Alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío: "Qué bueno tenerte en el América". Pero la respuesta de Osorio fue negativa: "No Tulito. No, voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros", de eso ya han corrido un par de años y todo parece indicar que ahora es el momento del sí.