América de Cali podría quedar eliminado en la Liga por demanda de Patriotas

El fútbol colombiano estaría cerca de vivir otro capítulo penoso, de los tantos por lo que ha tenido que pasar en los últimos años, a raíz de un litigio entre Patriotas de Boyacá y , a pocos días de iniciar los Playoffs del campeonato profesional.

El cuadro boyacense publicó este jueves en la tarde, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana, en su última instancia, ratificó la ilegalidad en la inscripción de Juan Diego Jaramillo por parte del América de Cali, en el partido entre ambos equipos correspondiente a la fecha 13 de la fase regular.

Por este motivo, Patriotas demandó el partido y por consecuencia la victoria, así como los tres puntos que el América ganó en cancha por marcador de 3-0. De confirmarse, el cuadro rojo de Cali quedaría con 30 puntos, siendo eliminado de los Cuartos de Final y beneficiando a Doradas que se ubicó noveno con 31 puntos.

Las posibles consecuencias llevarían a que el equipo Dorado haga parte del grupo de los ocho, cambiando por completo el panorama del campeonato que el pasado lunes sorteó las llaves de la fase dejando al América emparejado con .

