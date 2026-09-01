"Después de todo lo que he pasado en los últimos años, he decidido que NUNCA MÁS dejaré que otros determinen mi futuro por mí", hizo saber Richarlison a través de sus canales en redes sociales.

Dijo que "últimamente he vivido muchas cosas malas, y casi todas ocurrieron por decisiones de otras personas. Presión, amenazas, represalias: nada de eso me asusta. Ya he pasado por cosas peores, creedme".

Richarlison se había marchado en el verano de 2022 de los Toffees a los Spurs por un traspaso de 58 millones de euros, pero allí volvió a tener que lidiar una y otra vez con lesiones y bajones de forma. El jugador de 29 años nunca terminó de asentarse de verdad en esos cuatro años. Mientras tanto, los Spurs impulsaron este verano un reinicio radical.

Tottenham Hotspur, con una increíble ofensiva en el mercado tras rozar el descenso

Por más de 200 millones de euros, Tottenham incorporó a Sandro Tonali y Mateus Fernandes para formar una nueva sala de máquinas en el centro del campo. En ataque llegaron Savinho (88 millones) y Omar Marmoush (cesión con opción de compra) procedentes del Manchester City. Además, Mykhaylo Mudryk, sancionado durante 20 meses, también se unirá a los Spurs.

Después de que Richarlison pudiera jugar todavía 68 minutos en el desastroso arranque de temporada en Brentford (0-3), en la derrota por 0-2 contra el Newcastle del pasado fin de semana ya ni siquiera entró en la convocatoria. Una señal clara de una salida que ahora el propio brasileño también deseó con toda claridad.

Ya antes solo se había quedado porque "me necesitaban cuando aquí todo se estaba desmoronando", afirmó Richarlison, aludiendo probablemente a la catastrófica temporada pasada, al término de la cual los Spurs estuvieron cerca de descender. "Por eso espero que tratéis mi situación con el mismo respeto que yo siempre tuve por los Spurs y por todas las personas que trabajaron conmigo durante este tiempo. Simplemente no decidáis por mí".

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¿Por culpa del Manchester City? El traspaso de Richarlison, al parecer, se ha caído

Al mismo tiempo, volvió a dejar claro su deseo de querer regresar a Liverpool, al Everton, "mi club favorito". Sin embargo, el jugador de 29 años también hizo saber que la operación se ha vuelto difícil entretanto. "Las negociaciones no fueron como la gente había deseado, y ahora tampoco seguirán así. A pesar de estas turbulencias, tengo contrato con los Spurs y sigo estando a disposición del club".

Contexto: por su parte, los Spurs querían pescar en los Toffees y cerrar otro gran traspaso con el fichaje del jugador ofensivo liman Ndiaye. La puerta para un regreso de Richarlison parecía así abierta. Mientras que los Toffees exigirían 70 millones de euros por Ndiaye, Richarlison debía reportar todavía 40 millones de euros a los Spurs, según The Athletic. Un intercambio en el que Tottenham además pagara una diferencia no parecía improbable.

Pero ahora todo apunta a que será diferente: el Manchester City se habría metido en la puja por Ndiaye y estaría en conversaciones avanzadas con el Everton. Incluso ya se habría alcanzado un acuerdo por 75 millones de euros.

También por eso, la atención de los Spurs se dirigió ahora hacia Mudryk, del Chelsea FC, y Richarlison podría acabar siendo el gran perdedor de la orquesta de traspasos.

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