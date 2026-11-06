El expediente de la organización de la final del Mundial 2030 se ha convertido en un asunto político en España, con la proximidad de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, después de que se recrudeciera la disputa entre los partidos y las figuras destacadas en torno al derecho del país ibérico a albergar el partido final, y al futuro de su asociación con Marruecos y Portugal en la organización del torneo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, lanzó recientemente duras declaraciones en las que anunció que pedirá la retirada de España de la organización del Mundial si no alberga el partido final.

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Feijóo afirmó: «España debe albergar la final del Mundial, y si no la alberga, desde mi punto de vista, España no debería participar en la organización del Mundial». Y cuando se le preguntó si pediría la retirada en caso de que la final se disputara en Marruecos, respondió afirmativamente, añadiendo en una publicación en la plataforma X: «No se puede humillar a la primera potencia del fútbol mundial».

Feijóo justificó su postura señalando que España cuenta con los elementos futbolísticos y organizativos para albergar la final, aludiendo a su posición en el fútbol y a los éxitos de las selecciones masculina y femenina.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular, apoyó su postura, al considerar que la no participación de España en la organización, si no obtiene la final, «sería algo lógico», y vinculó además su posición a las tensiones políticas entre Madrid y Rabat.

Los partidarios de la asociación

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, adopta una postura más apegada a la continuidad de la asociación con Marruecos, a pesar de su deseo de que la final se dispute en España.

Sánchez aseguró el pasado agosto que su Gobierno trabajará para que su país albergue el partido final, diciendo: «Ha llegado el momento de que España gane el Mundial en casa», pero no amenazó con retirarse de la organización, y se limitó a subrayar que su Gobierno trabajará para alcanzar ese objetivo.

Asimismo, la ministra de Deportes española, Milagros Tolón, insistió en el apoyo del Gobierno a la organización conjunta, diciendo: «Lo respetamos, somos un gobierno de coalición y a veces tenemos diferencias, pero como gobierno apoyamos este Mundial». Y consideró que la determinación del lugar de la final es competencia de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

La objeción a la participación de Marruecos en la organización no se limita a la derecha española, ya que el partido de izquierda «Sumar» presentó una iniciativa parlamentaria que reclama la revisión del modelo de organización conjunta, apoyándose en la crisis migratoria de Ceuta.

El partido de derecha «Vox» anunció su disposición a apoyar la iniciativa. Y el partido Podemos adoptó una postura similar, al oponerse a la organización conjunta.

En el plano deportivo, Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, consideró que España es la que tiene más derecho a albergar la final, señalando que asume el 55 % del expediente de candidatura conjunta. Asimismo, el seleccionador español, Luis de la Fuente, expresó su convicción de que el partido final se disputará en su país.

Las opciones de Feijóo y Sánchez

La mayoría de los sondeos de opinión sobre las elecciones del 29 de noviembre apuntan a una ventaja del Partido Popular, liderado por Feijóo, sobre el Partido Socialista, encabezado por Sánchez.

Según la media de los sondeos, el Partido Popular encabeza con un 31 % de la intención de voto, frente al 26,9 % de los socialistas y el 19,2 % del partido Vox.

Con base en las posturas declaradas, Sánchez y el Partido Socialista se consideran los más proclives a mantener la asociación con Marruecos, al tiempo que se sigue reclamando albergar la final en España. En cuanto a la llegada de Feijóo al poder, especialmente con el apoyo de «Vox», podría conducir a una postura más dura, en vista de su amenaza de retirarse de la organización si su país no obtiene la final.

Vox sigue siendo el más intransigente en la reclamación de revisar la participación de Marruecos desde la base.

Y pese al aumento del tono de las declaraciones en España, la FIFA no ha resuelto hasta ahora el lugar de celebración del partido final, al confirmar que la decisión se tomará en el momento oportuno, sin conceder a ninguno de los dos países la promesa de albergar el encuentro.