Después de 4 años de silencio, el Real Madrid ha decidido abrir los viejos archivos y ajustar cuentas. El club blanco, que ha quedado solo defendiendo el sueño de la Superliga europea, reclama ahora a 6 clubes de la Premier League que huyeron del proyecto en sus primeros días que paguen su parte de la factura del fracaso, estimada en 80 millones de euros.

La factura de la gran huida

El diario británico "The Athletic" ha revelado que el Real Madrid considera que el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Tottenham Hotspur siguen siendo legalmente responsables de los costes iniciales de la creación de la Superliga europea, pese a su rápida retirada en abril de 2021.

Según el diario, estos costes podrían ascender a 80 millones de euros en total, correspondientes a la promoción y la preparación jurídica del proyecto, que hasta ahora han asumido únicamente el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus.

Podéis marcharos, pero no os iréis

De los 12 clubes fundadores de la Superliga, 9 se retiraron apenas días después del anuncio: los seis clubes ingleses, además del Atlético de Madrid, el Milan y el Inter de Milán. En 2023 se retiró el Juventus, al que siguió oficialmente el Barcelona el pasado febrero, dejando al Real Madrid en solitario.

Pero el Madrid se apoya en un punto jurídico decisivo: todos los clubes firmaron un acuerdo de accionistas de la sociedad "Dirección de la Superliga europea", una sociedad holding con sede en España que incluía el compromiso de "poseer y gestionar" el proyecto de forma conjunta.

Florentino Pérez ya había advertido desde el primer día de la retirada colectiva, en abril de 2021, pronunciando su célebre frase: "No voy a perder el tiempo explicando aquí qué es un contrato vinculante, pero la verdad es que los clubes no pueden retirarse".

Los abogados del Madrid consideran que la expresión "poseer y gestionar" conlleva implícitamente una obligación financiera de pagar los costes, mientras que los clubes ingleses sostienen que su compromiso terminó con su disculpa pública y con la ausencia de cualquier mención explícita al dinero en los contratos filtrados.

¿Por qué se ha movido el Real Madrid ahora?

La reclamación del Real Madrid llega en un momento muy llamativo, ya que el club se dispone a nombrar a Bernd Reichart, exdirector ejecutivo de la empresa A22, promotora de la Superliga, como nuevo responsable de las operaciones comerciales del club, en cuanto concluya sus funciones en dicha empresa.

Llega también después de que el Real Madrid anunciara por fin una tregua con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol "UEFA" y de que se congelaran los planes de la Superliga y su nuevo proyecto "Unify League", que contaba con 96 clubes en 4 niveles.

Según el análisis del diario "The Athletic", la situación jurídica de la Superliga fue teórica durante 5 años, pero ahora existe una factura real que hay que saldar, y el Real Madrid considera que debe repartirse a partes iguales entre los 12 clubes.

Y si el Real Madrid insiste en sus reclamaciones, el único camino será acudir a los tribunales, lo que supondría una larga batalla legal entre los mayores clubes de Europa, de la que los únicos beneficiados serían los abogados del deporte.



