Parece que el Real Madrid se encamina hacia una de las competencias internas más candentes de esta temporada, ya que el puesto de organizador de juego en el once de José Mourinho solo tendrá cabida para uno, entre el turco Arda Güler y el inglés Jude Bellingham.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el técnico portugués, de acuerdo con sus nuevas ideas, se apoya en una dupla en la posición de mediapunta por detrás de Kylian Mbappé, como principal nexo entre el mediocampo y el ataque, un rol que en un inicio parecía reservado de forma casi segura para Bellingham.

Pero la ecuación se invirtió por completo durante la pretemporada. Mientras Bellingham se retrasó en incorporarse a los entrenamientos tras su participación en el Mundial, Arda Güler aprovechó la oportunidad al máximo y acaparó los focos como uno de los jugadores más destacados del equipo en los partidos preparatorios.

Mourinho probó al astro turco inicialmente como centrocampista, antes de adelantarlo a la posición de mediapunta, donde brilló de manera llamativa y ofreció un nivel que superó todas las expectativas, lo que lo coloca actualmente al frente.

Según los últimos indicios, Güler tiene la ventaja para ser titular en detrimento de Bellingham en el partido inaugural del Real Madrid en la Liga ante el Espanyol el 22 de agosto, por lo que el inglés se verá obligado a redoblar esfuerzos si quiere recuperar su lugar y arrebatarle el puesto al turco en su mejor momento.