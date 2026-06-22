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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Amenaza con repetir lo que le hizo a Cristiano... La maldición del «mago ghanés» acecha a Harry Kane

H. Kane
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Ghana
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Amenaza con dejar fuera de combate al delantero de Inglaterra

El brujo más famoso de Ghana quiere lanzar un hechizo a Harry Kane para ayudar a su selección en el Mundial.

El brujo Nana Kwaku Bonsam —cuyo nombre significa «demonio del miércoles»— ha anunciado a los medios que trabaja para “neutralizar” al capitán inglés antes del partido de mañana.

En declaraciones al diario británico «Daily Star», Bonsam afirmó: «Estoy trabajando para neutralizar a Harry Kane. Ya he demostrado mis habilidades anteriormente, así que sé lo que tengo que hacer. No le deseo ninguna lesión grave; con eso bastará para disuadirlo de atacar a mi país. Haré mi trabajo en beneficio de Ghana».

Bonsam, que se autodenomina «el único hombre auténtico de África», asegura obtener sus poderes del santuario de Kofi Anu y usar rituales con polvos, hojas, mezclas e incluso perros para sus brebajes.

Recuerda que, según él, ya lesionó a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2014. 

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Inglaterra
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GHA

En 2014 dijo haber usado un polvo sagrado sobre una foto de «El Don» y sentenciado: «Esta lesión no la cura ningún médico, es espiritual».

Hace cuatro meses dije que lo dejaría fuera del Mundial o al menos que no jugara contra Ghana; hoy le duele la rodilla, mañana el muslo y pasado mañana otra cosa».

Ahora apunta a Harry Kane, con la intención de repetir la “hazaña” frente a la estrella del Bayern de Múnich. La afición espera con ansias el Ghana-Inglaterra, donde quizá se vea un duelo muy alejado de la magia.

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