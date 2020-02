Ameal le puso fecha de defunción a la Superliga: "Todo volverá a las manos de la AFA"

El presidente de Boca volvió a diferenciarse de la SAF y aseguró que "está a punto de desaparecer". "No tiene razón de ser", expresó.

Jorge Amor Ameal lleva poco menos de dos meses a cargo de Boca, tiempo que le alcanzó para realizar fuertes modificaciones con respecto a lo que venía haciendo la dirigencia anterior. Más allá de la llegada de Juan Román Riquelme al departamento de fútbol, el Xeneize generó cambios institucionales: retomó la relación con River -hubo reunión con Rodolfo D'Onofrio-, con la CONMEBOL -hubo gestos durante el sorteo de la - y, tomó posición en la guerra fría entre la Superliga y AFA. Tanto así que le puso fecha de defunción al organismo que hoy maneja los destinos de la Primera División del fútbol argentino.

"Hemos tenido reuniones con distintos presidentes y hemos coincidido en que no puede haber un doble comando. Yo creo que la SAF está por desaparecer, estos son los últimos días. Fue el brazo para abrir la posibilidad de que vengan las sociedades anónimas. Eso no se dio y no tiene razón de ser", explicó el directivo. "Tenemos que tener una asociación fuerte, con ideas y proyectos para discutir la economía de los clubes. En el corto plazo, todo volverá a estar en las manos de la AFA", agregó.