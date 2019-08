Ambriz considera que Chivas ya no es un grande

El timonel de León habló sobre el status del Rebaño Sagrado en la Liga MX, luego de los malos resultados conseguidos en las últimas campañas.

A tan solo unos días del duelo entre Chivas y León, por la Jornada 5 del Apertura 2019, Ignacio Ambriz compartió sus sensaciones previas al partido. Y en ese sentido, el timonel de la Fiera aseguró que el Rebaño Sagrado, aunque parte como favorito, ya no es un grande de la .

En diálogo con ESPN, Ambriz hizo un repaso de la actualidad de ambos equipos y considera que, debido a los malos resultados conseguidos en las últimas campañas, ha perdido su grandeza. “Si vemos los resultados, yo creo que sí (dejó de ser grande)”, dijo el estratega de León.

Además, Nacho recordó lo que fue paso por el banquillo de Chivas en 2012. "En Chivas no (fracasé), no logré un título pero estuve muy poco tiempo. En América sí (fracasé); llegué a dos Semifinales pero no fui campeón y realmente cuando llegas a esos equipos fracasas", expresó el DT.

El Rebaño Sagrado llega inspirado a este partido, pues obtuvo 7 puntos de 9 posibles tras su derrota en el debut. Números que ilusionan a la afición rojiblanca, que sueña con volver a ser protagonista en la Liga MX y recuperar el prestigio perdido en el campeonato local.