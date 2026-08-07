El diario saudí "Arriyadiyah" desveló un movimiento por parte de varios jugadores del Al Ahli saudí, con el fin de pedir a la directiva que refuerce el centro del campo del equipo durante el actual periodo de fichajes.

Según el diario, varios jugadores del Al Ahli se reunieron con el portugués Roi Pedro, director deportivo del club, y le pidieron la necesidad de fichar a un nuevo jugador extranjero en la posición de mediocentro, para reforzar al equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Los jugadores del Al Ahli explicaron durante la reunión que el centro del campo necesita un nuevo elemento capaz de dar al equipo mayor equilibrio y fuerza, especialmente con los cambios que ha experimentado la plantilla del equipo durante el último periodo.

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Los jugadores también plantearon otra opción ante el director deportivo, que consiste en devolver al marfileño Franck Kessié a las filas del equipo, al ser un jugador que conoce el ambiente del club y que anteriormente ofreció niveles destacados con la camiseta del Al Ahli.

Estas peticiones llegan en medio del estado de expectación que vive el Al Ahli sobre cómo será su plantilla definitiva para la nueva temporada, especialmente tras la salida de varios elementos básicos durante el pasado periodo.

Se espera que la directiva del Al Ahli defina su postura respecto al refuerzo de la posición de mediocentro durante el próximo periodo, ya sea fichando a un nuevo jugador extranjero o intentando devolver a Kessié a las filas del equipo.