Amaranto ve el vaso del Junior medio lleno y disfruta el clasificar a Sudamericana

Junior perdió 3-1 ante Flamengo en y quedó eliminado de la . Luis Amaranto Perea habló con la prensa después del partido, reconoció la superioridad del Mengao y valoró la posibilidad de seguir compitiendo a nivel internacional en la .

"No es un tema solo de Junior, nos cuestan estas intensidades, cuando salimos a competir nos cuesta, nuestra liga no es tan fuerte como para pensar que salimos internacionalmente y con el ritmo nos va a alcanzar. Tenemos buenos jugadores pero si competimos con estos equipos como Flamengo, ellos son superiores”, declaró el entrenador del Tiburón.

Y agregó: “Hemos jugado contra un equipo superior, regalamos espacios, nos pusimos nerviosos y los errores te cobran caro, pero me quedo con el segundo tiempo”.

“Nosotros tenemos que ir encarando todas las competencias como venimos, hemos tenido la mala suerte de las lesiones y no hemos podido refrescar el equipo, no podemos dar el lujo de escoger una. Ya toca disfrutar de alguna manera de estar en Sudamericana, y cuando se reinició esto no teníamos posibilidad y hoy seguimos en un torneo internacional que para el club es importante”, cerró Perea.