Amad Diallo: «Lamentamos haber quedado eliminados ante Noruega de esta manera»

Amad Diallo, estrella marfileña del Manchester United, se mostró decepcionado tras la eliminación del Mundial 2026. Costa de Marfil perdió 2-1 ante Noruega en la ronda de 32, el martes por la noche.

Salió como suplente y marcó el 1-1 en el 74’, pero Erling Haaland respondió con el 2-1 final.

Con esta victoria, Noruega enfrentará a Brasil en octavos el domingo por la tarde.

Tras el encuentro, Diallo declaró a laweb de la FIFA: «Estamos muy decepcionados, porque tenemos jugadores capaces de cambiar el partido en cualquier momento».

Y añadió: «Jugábamos contra un equipo con jugadores excepcionales, pero encajamos un gol al final del partido, y lamentamos haber quedado eliminados de esta manera».

Y añadió: «Aun así, aprovecharemos esta experiencia, pues es la primera vez que nuestra generación juega un Mundial».

En declaraciones a Foot Mercato, la estrella del Manchester United añadió: «Todos los marfileños están decepcionados. Creían en nuestro equipo y en esta generación. Es una experiencia de la que aprenderemos. Nos hemos enfrentado a un equipo de gran calidad. También estamos orgullosos de lo que hemos logrado, aprenderemos de nuestros errores y volveremos más fuertes».

El segundo gol fue fácil para ellos; podríamos haber defendido mejor. El balance es a la vez positivo y negativo: hicimos historia al pasar la fase de grupos, pero nos eliminaron. Creía en esta generación y en que podíamos llegar lejos.

Y concluyó: «Creía que podíamos llegar lejos, así que quedar eliminados en dieciseisavos es una gran decepción para Costa de Marfil. Teníamos mucha calidad».