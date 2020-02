Always Ready será ofensivo en Colombia contra Millonarios

El equipo boliviano buscará un triunfo en suelo colombiano en su debut en la Copa Sudamericana.

Pese a que un empate sería un buen negocio para Always Ready, el cuerpo técnico del equipo millonario tiene muy claro el objetivo puesto para el partido de este jueves frente a , en , en donde buscarán anotar goles para afrontar el duelo de revancha, en La Paz, con un poco más de tranquilidad.

Quedan un poco más de 48 horas para el debut del equipo de la banda roja en la , torneo en el cual Always Ready quiere avanzar lo más lejos posible, pero para eso deberá eliminar en la primera fase al Millonarios en el estadio El Campín, de Bogotá.

Eduardo Villegas, entrenador del cuadro de la banda roja, anticipó que su equipo no irá a defenderse en Colombia, sino que buscará anotar goles para llegar en mejores condiciones al partido de revancha pactado para el 20 de febrero en la ciudad de La Paz.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

"Este Always Ready es un equipo de ir a atacar, de salir al frente y no va a variar el estilo nuestro. Tienes la pelota tienes que atacar y cuando no la tienes en tus pies tienes que defender, nosotros hacemos bien las dos cosas", dijo Villegas antes del entrenamiento de ayer en el estadio Hernando Siles.

El entrenador del equipo paceño es conocido por sus sistemas defensivos que pone cuando sale al exterior, pero ahora quiere probar con un sistema que pueda dar más de un dolor de cabeza a los colombianos.

La campaña de Always Ready en el presente torneo es buena, hasta la fecha anotó ocho goles en cuatro partidos, es el segundo equipo más goleador del certamen, además que su arco sólo sufrió de tres goles en contra. Con estos antecedentes, Always Ready puede ir no solo en busca de un empate, sino de un triunfo si se pone atrevido contra el equipo colombiano.