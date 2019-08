Always Ready quiere habilitar el estadio de El Alto para la Sudamericana 2020

El club boliviano recibió la visita de inspectores de la Conmebol que revisaron el estadio a mayor altitud del fútbol sudamericano.

Personeros de la Conmebol se hicieron presentes en el estadio Municipal, de Villa Ingenio (a 4.000 metros de altitud), con el objetivo de inspeccionar el escenario deportivo que puede acoger la o la del próximo año.

Los inspectores de la Confederación Sudamericana de Fútbol llegaron a El Alto con el equipamiento necesario para hacer una primera inspección al estadio Municipal en donde Always Ready juega como local.

El trabajo de esta comisión enviada por el ente sudamericano se basó en ver el nivel de la cancha, las medidas reglamentarias, el estado del campo de juego y si es que puede ser parte del mapa sudamericano para los próximos torneos internacionales.

Uno de los puntos que llamó la atención es que el estadio alteño no cuenta con luminarias para que se jueguen partidos en horario nocturno. En este aspecto, Always Ready se comprometió a trabajar, junto a la Alcaldía alteña, a subsanarlo lo antes posible para que no sea una razón para su exclusión.

Always Ready se encuentra muy cerca de lograr la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, por el momento se ubica en el puesto octavo de la tabla de posiciones acumulativa.