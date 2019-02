Always Ready por fin ganó en Bolivia

El equipo millonario se impuso por 3-0 a Blooming y de esa manera festejó por primera vez en el torneo boliviano.

Always Ready por fin pudo ganar en el torneo boliviano y lo hizo con un triunfo holgado sobre Blooming por la cuenta de 3-0, en un cotejo en el que el cuadro millonario fue dueño absoluto de las acciones.

No pasaron ni seis minutos de juego y el cuadro millonario ya marcaba su primera conquista, fue en una jugada por la izquierda de Augusto Andaveris, el yungueño sacó un centro para Ovejero quien cabeceó al centro y el balón quedó en los pies de Ferreira quien remató el balón al fondo del arco del portero Cordano.

El segundo gol llegó a los pocos minutos, fue en un pelotazo de Samuel Galindo que perfectamente cazó Ovejero, el argentino se llevó la pelota y eliminó a Cordano antes de meterla en las redes para festejar a lo grande.

Cuando se jugaban cinco minutos de adición al partido, llegó la tercera conquista, fue obra de William Fereira quien aprovechó un pase largo desde la izquierda y con un cabezazo mandó el balón a la portería de Cordano quien estuvo estático.

No hubo tiempo para más, todos en Always Ready se abrazaron y acabaron con la maldición de no poder ganar, ahora la mente está puesta en Bolívar y el juego del sábado próximo.