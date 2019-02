Always Ready pide que Ferrufino se disculpe por sus comentarios

El entrenador boliviano llamó "muertos" a los jugadores del cuadro millonario que derrotó a Aurora el fin de semana.

Hay mucha molestia en filas de Always Ready tras las declaraciones del entrenador de Aurora, el orureño Marcos Ferrufino, quien dijo que le dolió perder contra un equipo que parecía muerto; es por eso que la directiva del club millonario exigirá una disculpa pública antes de tomar otras medidas en contra del director técnico.

“Lo veía muerto a Always Ready, por eso me duele, me da bronca perder así (contra este equipo)”, dijo Ferrufino tras el partido que perdió contra los millonarios por la cuenta de 2-0.

El orureño no tuvo temor al lanzar insultos a todos los futbolistas de quienes dijo que “ya estaban acabados” e incluso que “se los recogió de alguna esquina haciendo malabares”.

Desde Always Ready se anunció que se exigirá una disculpa pública por sus dichos o se iniciará un proceso ante instancias superiores.

“Es un sinvergüenza, habla del árbitro cuando el arbitraje tuvo muchos errores, para ambos equipos. Debería tener vergüenza para hablar del arbitraje cuando prácticamente le regalaron un punto en Cochabamba contra Bolívar”, dijo el vicepresidente del club, Andrés Costa.

El directivo del club de la banda roja agregó que Ferrufino quiso ser entrenador de Always Ready, que llamó varias veces para tomar el cargo, pero no lo consiguió porque nunca estuvo en planes conociendo como es.