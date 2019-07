Always Ready hará una investigación interna a su equipo por tema de sobornos

El presidente del club boliviano, Fernando Costa, dijo que buscará aclarar la situación y desmentir las acusaciones de Sport Boys.

La dirigencia de Always Ready anunció el inicio de una investigación interna en el plantel de Always Ready tras las graves acusaciones de Carlos Romero, presidente de Sport Boys, quien dijo que uno de los futbolistas del cuadro millonario buscó sobornar a tres de sus jugadores para que rindan menos en el juego del lunes pasado en Warnes.

Fernando Costa, presidente de Always Ready, anunció que se hará las investigaciones necesarias para conocer a fondo la denuncia ya que ahora se encuentra en y a su regreso sostendrá reuniones para aclarar el tema.

“Como institución haremos una investigación interna y voy a hablar con el jugador”, dijo Costa quien fue sorprendido con dicha acusación sobre el futbolista Carlos Suárez.

El titular de los millonarios dijo que habló con el presidente de Sport Boys, Carlos Romero, y de inmediato se comunicó con parte de su dirigencia quienes se comunicaron con el jugador Carlos Suárez quien les explicó lo que pasó antes del juego contra el Toro de Warnes.

En su defensa, Suárez dijo que sí hubo una comunicación con los tres jugadores, pero fue en tono de sorna y no fue nada serio, además que le sorprendió que dichos futbolistas, a los que consideraba sus amigos, lo hayan metido en dicho problema.

“Me siento destruido por lo que me han hecho, no sé si me hicieron pisar el palito”, dijo Suárez en un video que difundió el club.

Para Costa, la denuncia hecha por Sport Boys fue “precipitada” y que debieron averiguar, obtener pruebas y comunicar antes de hacerlo público como lo hizo el presidente del club, Carlos Romero.