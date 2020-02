Always Ready contratará buses para llevar a su hinchada a La Paz

El equipo boliviano no podrá jugar en El Alto contra Millonarios, pero busca la forma de tener apoyo para el partido por la Copa Sudamericana.

La dirigencia de Always Ready trabaja para que los hinchas alteños puedan asistir al partido del miércoles contra , de , por la , en el estadio Hernando Siles, es por eso que se contratarán buses para trasladar a los hinchas desde El Alto a La Paz.

En primera instancia existía la opción de que la gente pueda usar el transporte de teleférico de forma gratuita, pero luego se descartó.

“Lo del teleférico no se pudo por temas de seguridad y bueno habrán buses de un sindicato para que los hinchas puedan bajar al estadio para el partido de Sudamericana frente a Millonarios”, dijo el presidente del club, Fernando Costa.

Más equipos

El club espera contar con una buena cantidad de hinchas para conseguir la clasificación a la segunda fase del torneo.

Always Ready juega sus partidos de local en el estadio Municipal de El Alto, sin embargo este escenario no cuenta con luminarias por lo que no fue aprobado por la Conmebol para el lance contra Millonarios. El compromiso fue trasladado para que se juegue en el estadio Hernando Siles, de La Paz.