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Cesc Fabregas ha salido en defensa de Massimiliano Alvini tras las críticas por la actitud de su Frosinone en San Siro y la derrota por 5-1 ante el Milan.

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Cesc Fabregas, entrenador del Como, habla en rueda de prensa en la víspera del partido contra el AEK Atenas, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League: «Hago como Alvini contra el Milan: sigo adelante con mis ideas. Por supuesto, hay partidos que debemos saber gestionar para ganar, pero no voy a cambiar todo lo bueno que estamos haciendo. Estoy orgulloso del último partido contra el Cagliari, en el que hubo muchas novedades: jugadores que volvían de sus selecciones, el hecho de que jugaba contra un amigo, Da Cunha de mediapunta en lugar de Paz, en una posición en la que no ha jugado mucho. Luego Ricci y Liberali fueron titulares y lo hicieron bien, y Lahdo entró bien. En definitiva, todo esto te hace ver que el equipo está ahí, que sabe lo que quiere hacer y cómo hacerlo».

El técnico español continúa: «Me gusta tener estabilidad, saber controlarlo todo, aunque es difícil. Hoy quiero que se siga diciendo que Alvini es un grandísimo entrenador. Eso es identidad y valentía, aunque haya perdido 5-1. Cuando pierdes eres malo; cuando ganas, un fenómeno. Hay que tener equilibrio. Está claro que el fútbol está cambiando, también gracias a los árbitros, que pitan más, y hay menos gente tirada en el suelo. Esa táctica ya no funciona. Es un cambio positivo para la liga italiana, que se está convirtiendo en una de las dos o tres más bonitas de Europa».

Y añade: «Para nosotros no cambia nada, somos un club pequeño que sabe muy bien quién es. En Mozzate se respira un ambiente fantástico, conocemos nuestros puntos fuertes y débiles. No podemos controlar lo que dice la gente; nosotros debemos ser más fuertes y gestionar las emociones. Se habla mucho más de los chicos y eso también les ayuda a madurar. Si quieren estar entre los mejores, también tienen que saber gestionar esto. Todo está aún en una fase muy temprana. Pensamos en el camino y no en la meta».

Sobre Couto: «Lo fichamos porque también sabe jugar en esa posición. Lo hacía en el Girona y en el Dortmund, así que también es una opción. El equipo está bien, contamos con los mismos jugadores que en el último partido. Se incorporará alguno del equipo juvenil. Estamos tranquilos y sabemos que debemos seguir nuestro camino con tranquilidad».

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Sobre los rivales: «Los griegos son un gran equipo, pusieron en dificultades al Real y al Shakhtar, son fuertes físicamente y tienen una gran mentalidad. Nosotros tendremos que ser muy eficaces».