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El exfutbolista brasileño Dani Alves ha despertado un enorme interés con sus últimas declaraciones, en las que habló del gran cambio que experimentó su vida durante su reclusión en España y comparó sus años de esplendor en los terrenos de juego, cuando ganaba millones de euros, con su experiencia en prisión.

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Alves aseguró que la fe le ha dado una sensación de felicidad y plenitud que no encontró durante su carrera deportiva.

El brasileño hizo estas declaraciones durante una de sus charlas religiosas como predicador evangélico, en la que recordó detalles del tiempo que pasó en la prisión de Brians 2, cerca de Barcelona, un periodo que se prolongó durante 14 meses, y explicó que recibía 113 euros por los trabajos que realizaba dentro del centro penitenciario.

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«Ganaba millones de euros, gracias a Dios, pero en la cárcel, ganando 113 euros, era más feliz que cuando ganaba millones», dijo Alves ante los asistentes.

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A continuación, describió su relación con Dios y el cambio que ha experimentado su forma de ver la vida: «Soy muy preguntón. Soy un niño delante de Él. Le pregunto por todo».

Estas declaraciones forman parte de una serie de charlas y encuentros religiosos en los que Alves ha participado últimamente, después de dedicarse a la predicación evangélica y empezar a hablar públicamente de su experiencia en prisión y de lo que él describe como la transformación espiritual que ha vivido.

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Alves, de 43 años, fue detenido en enero de 2023 acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, en unos hechos que se remontan a diciembre de 2022.

En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión, antes de quedar en libertad provisional en marzo de ese mismo año tras pagar una fianza de un millón de euros, después de pasar cerca de 14 meses en prisión preventiva.

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En un giro judicial posterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló su condena en marzo de 2025 y lo absolvió en apelación, al considerar que la sentencia anterior presentaba varias contradicciones y que las pruebas no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

A lo largo de su carrera, Alves defendió la camiseta de varios de los clubes más grandes de Europa, entre ellos el Barcelona, la Juventus y el París Saint-Germain, y conquistó numerosos títulos nacionales y continentales.

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El legendario lateral derecho es uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol, con 46 títulos oficiales en su carrera, según las estadísticas del FC Barcelona.

El defensor brasileño disputó 409 partidos oficiales con la camiseta del conjunto catalán, en los que marcó 23 goles, y ganó con él 23 títulos, entre ellos 3 Ligas de Campeones y 6 Ligas.

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Además, ganó la Serie A con la Juventus y la Ligue 1 en dos ocasiones con el París Saint-Germain.

A nivel internacional, disputó 126 partidos con la selección de Brasil y conquistó dos Copas América, en 2007 y 2019, y dos Copas Confederaciones, en 2009 y 2013.