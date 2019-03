Álvaro Benito: "No me esperaba que el Real Madrid me despidiera"

El comentarista de la Cadena SER habló tras su polémica salida del conjunto blanco

Álvaro Benito, comentarista de la Cadena SER, ha hablado en la propia emisora de radio, concretamente en 'Carrusel Deportivo', sobre su sorprendente despido del Real Madrid, donde entrenaba al equipo Juvenil B.

"No me esperaba el despido, la verdad. Quien me conoce sabe que yo jamás haría o diría nada que perjudicase al Real Madrid", ha comentado el extécnico, dejando caer que su despido hubiera podido ser por sus comentarios sobre el Clásico de Copa del Rey.

"Si emito una crítica no va mucho más allá. Además, ya trabajaba en los medios cuando me contrató el club y lo he hecho cuatro años sin problemas", ha añadido más adelante.

"Ha sido duro por el vínculo con los chavales. Yo considero que es injusto, pero respeto la decisión del Real Madrid. La vida sigue", ha apuntado.

"Me he sentido abrumado. No me esperaba tantas muestras de cariño. Eso significa que voy en la dirección correcta. La vida sigue y espero que la puerta no esté cerrada. Yo seguiré defendiendo al club, pero también seguiré hablando de fútbol".