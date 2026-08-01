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Álvaro Arbeloa trabaja en el próximo golpe en el mercado de fichajes: tercer joven talento del Real Madrid camino de Londres

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El Fulham se está convirtiendo cada vez más en una filial del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa, su entrenador es un exblanco; y con Thiago Pitarch, el tercer gran talento de la capital de España podría mudarse a Londres.

Con Gonzalo García y César Palacios, hay dos jóvenes de Real Madrid a punto de fichar por los Cottagers. Según el diario deportivo español Marca , el traspaso de Pitarch es solo cuestión de tiempo. Arbeloa querría contar con el centrocampista de 18 años y este ya habría dado luz verde.

Mientras que, al parecer, Pitarch no entra en los planes del nuevo y viejo entrenador del Real, José Mourinho, le une a Arbeloa una historia muy especial. Y es que Pitarch le debe tres debuts importantes en su todavía joven carrera.

A las órdenes de Arbeloa, el centrocampista jugó por primera vez con el juvenil sub-19 del Real, con el segundo equipo y, finalmente, la pasada temporada con el primer equipo, con el que el joven, de complexión comparativamente delgada, disputó diez partidos de Liga y seis de Champions League, siendo titular en los octavos de final contra el Manchester City y en la ida de cuartos de final contra el Bayern de Múnich.

Thiago PitarchGetty Images

Carrusel de entrenadores entre Lisboa, Madrid y Londres

Arbeloa fue ascendido en enero en el Real Madrid desde el segundo equipo al primer equipo como entrenador jefe para sustituir a Xabi Alonso, que había sido destituido después de poco más de medio año en el cargo.

Al final de la temporada, que el Real volvió a cerrar sin títulos, Arbeloa tuvo que marcharse y fichó por el Fulham, donde Marco Silva dejó su sitio para convertirse, a su vez, en entrenador jefe del Benfica, donde sustituyó a Mourinho, que asumió el puesto de Arbeloa en el club blanco.

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Según informaciones coincidentes de varios medios, los traspasos de García y Palacios ya son poco más que un trámite. García costaría al menos 40 millones de euros y Palacios, entre ocho y diez. Por Pitarch probablemente habría que pagar al menos 20 millones de euros.


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