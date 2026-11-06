Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, ha calificado a Josh King como el «orgullo» del club después de que el joven centrocampista recibiera su primera y sorprendente convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra. Thomas Tuchel ha incluido al canterano de 19 años en la lista para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España, un ascenso histórico para la joven promesa de Craven Cottage.

Anuncios

Arbeloa elogia a la joven promesa del Fulham

Arbeloa no pudo ocultar su alegría tras ver a uno de sus mayores talentos llegar a la selección absoluta. El exdefensa del Real Madrid, ahora entrenador, se deshizo en elogios hacia el adolescente, que se ha convertido en el primer jugador de campo del Fulham convocado por Inglaterra desde Bobby Zamora. La convocatoria supone un gran hito para un futbolista que ha pasado más de una década formándose en la cantera del club.

«Es un momento especial para él, para nosotros como club y, por supuesto, para nuestros aficionados. Creo que Josh es el orgullo de nuestro club y de nuestros aficionados. Llegó a este club con ocho años. Y ahora, cuando lo ves, cómo juega y cómo rinde, estamos muy orgullosos de él. Así que creo que es un gran paso para él. Me alegro mucho por él porque es un chico muy humilde», declaró Arbeloa a Sky Sports.

Grandes elogios y una llamada a la prudencia

El entrenador del Fulham cree que esto es solo el principio para el versátil centrocampista, que ya había viajado anteriormente con la selección absoluta sin llegar a jugar. Sin embargo, pese al orgullo que siente por haber contribuido al desarrollo de una de las mayores promesas del club, Arbeloa no tardó en lanzar una advertencia: le pidió que mantuviera los pies en el suelo.

«Cada día se ve que quiere mejorar, que quiere trabajar, que quiere ser mejor futbolista. Así que creo que es un día especial para él y para todos nosotros. Creo que va camino de convertirse en una estrella, en un jugador muy, muy importante en este mundo. Me alegra mucho haberlo entrenado, haberlo ayudado a desarrollarse y a alcanzar su nivel. Pero tiene que seguir siendo humilde, como lo es ahora», señaló Arbeloa.

Anuncios Anuncios

Tuchel explica la sorprendente convocatoria

Está claro que a Tuchel le ha impresionado algo más que la calidad técnica mostrada por el jugador de 19 años durante la temporada en la que se ha hecho un hueco. El técnico alemán, que prepara a su equipo para unos exigentes partidos de la Liga de Naciones, sugirió que el carácter de King fue decisivo para incluirlo en la convocatoria. Aunque en la lista figuran estrellas consolidadas, Tuchel quiere premiar a quienes muestran la mentalidad adecuada en los entrenamientos y en la competición nacional.

Related Topics

«Tiene un carácter fantástico. Nos aporta cierta flexibilidad. Decidimos convocar a 22 jugadores de campo para tener flexibilidad en los entrenamientos y él es el jugador adicional, por así decirlo. Es un jugador ilusionante y versátil. En la pretemporada nos ayudó en los entrenamientos como lateral, pero no volveremos a hacerlo. Lo importante son su actitud y su personalidad», explicó Tuchel.

Construir de cara al futuro

Está claro que el seleccionador de Inglaterra da prioridad a la compenetración forjada durante las últimas concentraciones internacionales, aunque eso suponga dejar fuera a nombres muy conocidos. Tuchel recalcó que la puerta nunca se cierra definitivamente, pero que quienes están ahora en la convocatoria se han ganado su confianza. «Los chicos que estuvieron en la concentración construyeron algo extraordinario. Por eso el mérito es suyo y la confianza está depositada en ellos. Si estás en la concentración, esta es tu oportunidad de impresionar», concluyó el entrenador.

Anuncios

Para King, entrenarse junto a los mejores jugadores del país supone una oportunidad de afianzarse en la selección absoluta durante los próximos años. Con los partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España cada vez más cerca, la joven promesa del Fulham estará deseando demostrar que los elogios de Arbeloa están justificados.