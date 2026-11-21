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El entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, ha descartado tajantemente que el capitán del equipo, Calvin Bassey, pueda fichar por el Manchester United en el mercado de enero. El cotizado defensa se ha convertido en un objetivo prioritario para Mauricio Pochettino, pero el Fulham confía plenamente en retenerlo.

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Arbeloa descarta la salida de Bassey al United

Arbeloa ha restado importancia de forma tajante a las dudas sobre el futuro de Bassey ante el creciente interés del United . Mauricio Pochettino ha asumido recientemente el mando en Old Trafford y está decidido a reforzar una defensa que encaja demasiados goles en el mercado de enero.

El United ha recibido la preocupante cifra de 19 goles en solo 10 partidos, lo que le ha llevado a fijarse en el capitán del Fulham. Sin embargo, a Arbeloa no le inquietan en absoluto los rumores sobre el futuro de su defensa estrella.

Uno de los mejores del mundo

El entrenador del Fulham no escatimó elogios hacia el exjugador destacado del Rangers, al que situó entre la élite del fútbol mundial. Arbeloa dejó claro que es natural que cualquier gran club siga a un futbolista de la enorme calidad de Bassey.

«Voy a ser muy claro. Es muy, muy importante para mí», explicó Arbeloa, según recoge Metro. «Es uno de mis capitanes. Desde mis primeros días aquí vi lo bueno que es. Creo que es uno de los mejores centrales del mundo, así que es normal que haya tantos equipos que quieran a Calvin. Para mí, es normal».

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Avanzan las conversaciones para renovar con el Fulham

La urgencia del United por fichar a un central con autoridad coincide con la situación contractual de Bassey en el oeste de Londres. El contrato del defensa vence oficialmente este verano, aunque el Fulham dispone de una importante opción para prolongarlo otros 12 meses. El club negocia actualmente un contrato completamente nuevo, que acabaría definitivamente con las esperanzas de Pochettino de llevárselo. Arbeloa confía en que se alcanzará un acuerdo.

«No me preocupa porque estoy muy contento con Calvin», añadió el entrenador. «Creo que Calvin está muy contento aquí. Es muy importante para nosotros. Es uno de nuestros líderes».

¿Qué les espera a Bassey y al Fulham?

Con el mercado de enero cada vez más cerca, es probable que el United tenga que buscar en otra parte una solución a su crisis defensiva. Pochettino también busca un nuevo delantero, por lo que los responsables del club de Old Trafford tienen mucho trabajo por delante para enderezar una temporada que se le está complicando. Para el Fulham, retener a su capitán supondrá un gran impulso para sus aspiraciones esta temporada. Bassey seguirá dirigiendo la defensa del equipo de Arbeloa.