Álvaro Arbeloa, bajo una enorme presión tras solo tres partidos: «Solo pienso en Anfield»

Álvaro Arbeloa está al mando del Fulham desde esta temporada, pero el despido ya amenaza al técnico llegado desde el Real Madrid. Los Cottagers han sumado cero puntos en sus tres primeros partidos de la Premier League y además este fin de semana viajan a Anfield. Los periodistas ingleses afilan sus cuchillos.

El Fulham comenzó la temporada con una derrota por 2-3 ante el Chelsea, tras la cual el AFC Wimbledon fue apartado del camino con un 3-0 en la EFL Cup. En la liga, sin embargo, siguió yendo todo con muchas dificultades, lo que se tradujo en derrotas contra el Sunderland (1-0) y el Crystal Palace (2-3).

El sábado por la tarde (16:00), a Arbeloa le espera un encuentro especial con el Liverpool, club en el que jugó entre 2007 y 2009. Sin embargo, no habrá mucho tiempo para recordar viejos tiempos.

"Es un partido muy importante para nosotros", cuenta Arbeloa en rueda de prensa. "Hemos trabajado duro toda la semana, pero sabemos que tenemos que mejorar y ajustar nuestro juego en determinados aspectos".

"Creamos suficientes ocasiones para ganar partidos, pero no los ganamos. Ambas afirmaciones son correctas. Sabemos por qué no ganamos partidos y qué tenemos que cambiar. Llevamos trabajando en ello desde el primer día".

"Incluso si ganamos un partido, seguiremos diciendo lo mismo. Ganar un partido no significa que estemos rindiendo a la perfección", cuenta Arbeloa, a quien la prensa inglesa le preguntó si cree que su etapa en el Fulham está llegando a su fin.

"Solo pienso en Anfield. No pienso en ninguna otra cosa. No he venido aquí para tres partidos o para un mes. He venido aquí para mejorar el club y el equipo. En eso concentro toda mi energía".

Los aficionados del Fulham no quedaron precisamente contentos tras la derrota en casa ante el Palace y despidieron a su equipo con silbidos. "Somos un equipo más fuerte cuando tenemos a la afición de nuestro lado. He venido aquí porque este club comprende la importancia de su historia y de sus aficionados".

"He jugado contra este equipo cuando estaba en la Premier League y sé lo difícil que es jugar en Craven Cottage. Ahora necesitamos el apoyo de la afición. Estoy contento con la actitud de nuestros jugadores. Estamos trabajando en ello. Lo más importante es que empecemos a ganar partidos", concluye Arbeloa.