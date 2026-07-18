¿Álvarez? Una doble amenaza para la estrella del Atlético de Madrid en la final del Mundial

La última práctica de Argentina, previa a la final del Mundial ante España, se retrasó 45 minutos por una tormenta eléctrica que también suspendió el entrenamiento de los Matadores.

Cuando mejoró el clima, el plantel argentino entrenó en las instalaciones del New York Red Bulls, en Morrison.

Según el diario «AS», el seleccionador Lionel Scaloni repartió las camisetas de entrenamiento y dejó entrever tres opciones para el único puesto aún en duda: el extremo derecho del centro del campo.

Además de los titulares ante Inglaterra, como Giuliano Simeone, Scaloni entregó las camisetas de entrenamiento a Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, las otras dos opciones.

De Paul fue titular hasta las semifinales, y Lo Celso rindió bien cuando jugó ahí.

Scaloni aún no define a su elegido para la final.

Así, la presencia de Giuliano Simeone en el once no está garantizada ante la doble amenaza de De Paul y Lo Celso de cara al duelo contra España.