La crisis de Julián Álvarez se intensifica y se vuelve cada vez más compleja, después de que el delantero argentino hablara con su entrenador, Diego Simeone, en los minutos previos al inicio de la sesión de entrenamiento matinal de este miércoles.

Según el diario catalán "Sport", la conversación con Simeone no transcurrió como esperaba el jugador, que aspira a marcharse del conjunto madrileño rumbo al Barcelona este verano.

Lee también

Salario elevado y ascenso rápido: nuevos detalles en el caso de "la amante de Infantino"

Hussein Kharja a Vigo: tus declaraciones son despreciables, ¿cómo hablas después de lo que hiciste con el Barcelona?

El técnico se limitó a reafirmar la decisión del Atlético de Madrid de no vender al jugador, sin escuchar los argumentos que planteó Álvarez, lo que provocó un profundo malestar en este último y en su entorno.

Álvarez considera que Simeone, quien hizo un gran esfuerzo para convencerlo de fichar por el Atlético, representaba una posible vía para persuadir a la directiva del club de permitirle salir, especialmente ante la fuerte relación que surgió entre ambas partes desde que el jugador llegó al equipo.

Álvarez salió de la breve conversación con Simeone muy frustrado, después de que la respuesta del entrenador se limitara a confirmar que contará con él durante la temporada y que hará todo lo posible por ayudarlo a desarrollarse como jugador, según "Sport".

Según el mismo relato, Simeone no mostró suficiente interés por los sentimientos del jugador, que ha comenzado a sentir una presión creciente por su situación, ante el paso del tiempo sin ningún avance en la dirección de abrir negociaciones con el Barcelona.

Álvarez cree que su entrenador no está actuando de la manera adecuada, después de que el jugador confiara en él y en su proyecto deportivo, y decidiera dejar Inglaterra para unirse al Atlético pese a contar con otras opciones.

Escalada prevista

Existía, según creen el jugador y su entorno, una especie de compromiso de permitirle salir en caso de que llegara una oferta adecuada al club madrileño.

Pero la confianza comenzó a resquebrajarse después de que el entrenador se alineara por completo con su club en la crisis actual. Es más, el jugador y su entorno consideran que Simeone "se lavó las manos del asunto" y prefirió mirar en otra dirección.

Y parece que este camino ha quedado completamente cerrado, lo que empujará al jugador y a su entorno a elevar el asunto a niveles superiores. Según el diario catalán, Álvarez no dará marcha atrás en su deseo de fichar por el Barcelona, y seguirá presionando para lograr su objetivo.

Y si Simeone no responde a sus peticiones, el jugador esperará el regreso del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, para mantener una reunión directa con él.

Álvarez y su entorno aseguran que Gil Marín les había prometido facilitar su salida durante el presente verano, aunque consideran que ahora se ha retractado de esas promesas, prefiriendo retener al jugador a cualquier precio.