Álvarez prepara su "carta de despedida": ¿romperá el enfrentamiento con Simeone el estancamiento de la situación?

El caso del traspaso de Julián Álvarez ha llegado a una encrucijada decisiva, después de que el delantero argentino se haya convencido de que es el único capaz de romper el bloqueo con el Atlético de Madrid, a través de una confrontación directa con su entrenador Diego Simeone para convencerle de que le permita marcharse al Barcelona.

Álvarez, de 26 años, es consciente de que la postura del Atlético de negarse a venderle a un rival directo a nivel nacional y europeo no cambiará a menos que él mismo tome la iniciativa de actuar.

El astro argentino desea que esto se produzca de manera amistosa, mediante un diálogo franco en el que explique las razones de su deseo de vestir la camiseta "blaugrana", asegurando que "no es feliz" en Madrid y que quiere "ser feliz jugando para el Barcelona".

El Barcelona insiste y el Atlético se muestra inflexible

El Barcelona sigue aferrado a la opción de fichar a Álvarez este verano, o en la próxima ventana de transferencias invernal si ahora no fuera posible.

Por su parte, el Atlético de Madrid se aferra a su estrella y se niega a desprenderse de él en favor de su rival directo en LaLiga y en la Liga de Campeones, una postura que fuentes del Barcelona han calificado como "completamente cerrada".

Las mismas fuentes confirmaron al diario "Mundo Deportivo" que el club catalán no dispone de muchas opciones mientras el Atlético siga negándose a negociar, señalando que "solo Julián, a través del diálogo, puede intentar convencerles de abrirse".

Sin embargo, la tarea no será fácil, ante la firmeza de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, que se niega a renunciar al delantero.

"La vía Simeone" es la solución

El entorno cercano al jugador considera que "la vía Simeone" es la opción más adecuada. Cuando Álvarez regrese a la concentración del Atlético el lunes 10 de agosto, o quizás antes, tiene la intención de repetir el mensaje que lanzó durante el período del Mundial: "El traspaso es la mejor opción para todos. Quiero cumplir mi sueño".

Álvarez había hecho estallar una sorpresa el pasado 23 de junio, tras el partido entre Argentina y Austria, cuando declaró públicamente: "Hablé con los responsables del club, y creo que el traspaso es lo mejor para todos. Quiero cumplir mi sueño". Una declaración inusual de una estrella vinculada por un contrato hasta 2030, y que provocó un revuelo mundial que no gustó a los responsables del Atlético.

Álvarez se siente tranquilo con su postura, según el diario, ya que el club madrileño le prometió el pasado enero que le ayudaría si pedía marcharse, pero no cumplió su promesa cuando llegó el momento de ejecutarla, y considera que en público no dijo más que lo que había comunicado en privado a la directiva.

La estrategia de Álvarez se basa ahora en sincerarse directamente con Simeone y decirle que no se ve continuando en el Atlético y que quiere marcharse, y entonces el entrenador argentino tendrá que decidir: ignorar el deseo de su jugador y retenerlo a la fuerza, o elevar el asunto a la directiva para poner fin a la crisis.

Deco se mueve en la sombra

El director deportivo del Barcelona, Deco, estuvo recientemente en Madrid, en medio de informaciones sobre un encuentro previsto con el agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, con quien mantiene una fuerte relación, y pese al hermetismo sobre los detalles del encuentro, los movimientos del Barcelona confirman la seriedad de su interés.

Y si Álvarez logra convencer a Simeone, la solución podría ser sencilla, siempre que el Atlético renuncie al veto sobre la venta al Barcelona, y mientras el club catalán siga en escena, las ofertas del Paris Saint-Germain y del Arsenal no tendrán relevancia para el jugador, que ha fijado el "Camp Nou" como su único destino preferido.