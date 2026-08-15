Álvarez niega haberse disculpado con el Atlético y pide una reunión urgente sobre su futuro

El delantero argentino Julián Álvarez regresó a los entrenamientos del Atlético de Madrid esta semana, en medio de la incertidumbre que persiste sobre su futuro, que sigue sin resolverse.

Según el diario español "Sport", pese a que Álvarez mantuvo una primera conversación con el técnico Diego Simeone, su postura no ha cambiado, ya que considera que su etapa con el conjunto rojiblanco ha terminado e insiste en buscar una salida durante el presente verano, mientras el Barcelona continúa siendo su destino soñado, al que desea trasladarse.

El conflicto existente va más allá de las declaraciones que hizo el jugador durante la Copa del Mundo, pues Álvarez siente una decepción hacia la postura que ha adoptado el Atlético de Madrid, al ser consciente de que el club no cumplió el compromiso que había asumido con él meses atrás, según su entorno.

La información publicada durante las últimas semanas apunta a que el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín le había prometido en febrero facilitar su salida en caso de que llegara una buena oferta, ya que el Barcelona puso 100 millones de euros sobre la mesa, pero los rojiblancos se negaron a negociar.

En consecuencia, el delantero decidió dar un paso al frente y anunciar públicamente su deseo de marcharse. Durante la Copa del Mundo, Álvarez declaró: "Lo mejor para todos es el traspaso", reafirmando su deseo de cumplir su sueño, unas declaraciones que provocaron una reacción tajante de Gil Marín, quien dejó claro que el Atlético de Madrid no quiere renunciar a los derechos del jugador.

Álvarez habló con Simeone

Los acontecimientos confirmaron que el regreso del jugador a Madrid no ha cambiado el panorama, pues Álvarez ya le explicó su postura al técnico Diego Simeone, mientras que el director técnico argentino le trasladó que lo tiene dentro de sus planes para esta temporada.

La conversación se caracterizó por la cordialidad, si bien ambas partes se aferran a posturas diferentes, ya que el delantero desea marcharse mientras el entrenador aspira a contar con él.

Al mismo tiempo, el Atlético de Madrid ha mantenido públicamente una postura muy clara, pues el club no contempla ceder ni negociar su salida, y considera que el jugador argentino debe disculparse por sus declaraciones y centrarse en el trabajo. Es más, el club evocó el caso de Antoine Griezmann como ejemplo de cómo reconstruir la relación con la afición.

Según la cadena "ESPN", y en contra de lo que se rumoreó en las últimas horas, el delantero no se disculpó con sus compañeros de equipo ni les expresó su arrepentimiento por haber anunciado sus intenciones a la prensa, ya que su postura se mantiene firme, tal como estaba cuando habló durante la Copa del Mundo.

Una petición urgente

El siguiente paso que el entorno del delantero pretende dar actualmente se resume en sentarse con Miguel Ángel Gil Marín, pues la cadena "TyC Sports" informó de su petición de celebrar una reunión con el consejero delegado del Atlético de Madrid para intentar poner fin a una crisis que amenaza con prolongarse durante las últimas semanas del mercado de fichajes.

Álvarez busca recordarle al dirigente rojiblanco el compromiso que existió justo antes de que estallara el conflicto públicamente, según su versión, ya que el jugador considera que ha cumplido con su parte y no entiende que el Atlético de Madrid cambie su postura en estos momentos.