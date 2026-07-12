Álvarez: «Lucharemos hasta el final en el Mundial y estamos preparados para enfrentarnos a Inglaterra»

Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en prórroga, gracias a un gol decisivo de Julián Álvarez, quien celebró su primer tanto en el torneo.

El delantero argentino, Julián Álvarez, admitió que su tanto, el primero en el torneo, le brindó un gran desahogo.

Álvarez rompió el empate en el 112 con un potente disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

Tras el partido, Álvarez declaró: «Ha sido una gran descarga emocional. Estoy muy contento; seguimos presionando hasta el final a pesar de la superioridad numérica. Sabíamos que el gol llegaría y estamos muy felices».

Y añadió: «Lo más importante es que hemos ganado... Como delantero, siempre quiero ayudar al equipo marcando goles, pero también tenemos que defender, correr y trabajar juntos. Mientras el equipo gane, todos estamos contentos. Siento que mi nivel en el Mundial ha ido mejorando poco a poco, partido a partido, y espero estar aún mejor en la fase final del torneo».

El delantero del Atlético de Madrid, que no había marcado en el torneo pese a ser uno de los máximos goleadores de Argentina en 2022 con cuatro tantos, fue elegido mejor jugador del partido.

Es la segunda vez que Argentina gana en eliminatorias tras prórroga en este Mundial: antes venció a Cabo Verde y ahora a Suiza.

Con este encuentro, Argentina suma 13 partidos en prórroga, uno más que Alemania.

Álvarez añadió: «Todos los partidos del Mundial son difíciles; nos pasa a nosotros y también a los rivales».

«Hay muchas prórrogas, pero sabemos que luchamos hasta el final. Damos todo y marcamos en los últimos instantes, así que, mientras ganemos, todo es positivo».

Y cerró: «Estamos muy orgullosos de estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Inglaterra tiene jugadores excepcionales y está rindiendo bien, pero ahora debemos recuperarnos y prepararnos para el partido».