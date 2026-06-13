Álvarez le da una bofetada a Pérez... y «temor» en el Barcelona por esta pareja

El delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, rechazó una oferta del Real Madrid de 150 millones de euros y optó por fichar por el Barcelona.

Según el diario Sport, el Barcelona es su destino preferido: el jugador de 25 años ya rechazó oficialmente las ofertas madridistas a través de sus agentes. harto de que el club blanco lo usara como propaganda en la campaña de Pérez sin informarle de sus verdaderas intenciones.

La postura del Barcelona

La directiva azulgrana no se ha alarmado por el interés madridista, que consideró poco serio desde el principio. mientras el club azulgrana vigila los movimientos del Arsenal y el París Saint-Germain, otros dos posibles destinos del ariete, en una fuerte competencia europea por uno de los delanteros más destacados del Viejo Continente.

Todo se aplazará hasta después del Mundial.

Sin embargo, nada se resolverá antes del Mundial de 2026, pues el delantero quiere centrarse en la competición con Argentina antes de decidir su futuro.

La crisis del Atlético

El más afectado es el Atlético de Madrid, que quiere cerrar el fichaje cuanto antes para encontrar un sustituto tras la salida de Antoine Griezmann y la posible salida del noruego Alexander Sørloth, lo que podría dejar al equipo sin sus tres delanteros en un solo verano. Esta crisis ofensiva sin precedentes exige movimientos urgentes en el mercado de fichajes.