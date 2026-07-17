A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España, el traspaso de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, vive una tensión sin precedentes. La decisión, anunciada por el presidente ejecutivo del club, Miguel Ángel Gil Marín, ha indignado a Álvarez y a sus agentes.

Según el diario catalán «Sport», el jugador se siente decepcionado y molesto porque cree que el club no cumple el compromiso adquirido hace meses, lo que considera un incumplimiento de las promesas alcanzadas a principios de año.

El origen del conflicto se remonta a febrero, cuando Gil Marín le prometió facilitar su traspaso si llegaba una oferta cercana a los 100 millones de euros que el Barcelona ofreció al inicio del mercado veraniego. promesa que el jugador interpretó como luz verde para cumplir su sueño de vestir la camiseta blaugrana.

Esta promesa fue clave para que el delantero, durante la concentración con la selección, declarara públicamente su entusiasmo por cumplir su «sueño», declaraciones muy bien recibidas en el Barcelona, que las interpretó como la primera presión del jugador al Atlético, que se negaba a negociar.

Sin embargo, todo se complicó tras el mensaje tajante de Gil Marín.

En un tono firme y claro, afirmó: «No me cabe la menor duda de que el Atlético es el mejor y más adecuado lugar del mundo para Julián, y de que es el delantero ideal y más adecuado para el ambicioso proyecto del Atlético», y aclaró que esta postura ya se había transmitido al jugador, a su agente y al presidente del Barça, para cerrar el tema».

Sin embargo, estas declaraciones según «Sport», han avivado la indignación del delantero argentino, convencido de que la directiva incumple el acuerdo verbal alcanzado meses atrás, lo que ve como un retroceso injustificado respecto a las promesas recibidas.

Según el rotativo catalán, Álvarez podría comparecer ante los medios justo tras el Mundial para reiterar su deseo de marcharse. y defender su derecho a marcharse, un acuerdo previo que el club prometió cumplir.

Mientras tanto, el FC Barcelona no quiere avivar el conflicto público ni entrar en una guerra mediática con el Atlético de Madrid, y tampoco planea responder, directa o indirectamente, a las últimas declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín. pues mantiene la postura oficial que ya expuso Juan Laporta en Barcelona, Dallas y Nueva York.