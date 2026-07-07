Álvarez: El partido contra Egipto ha sido el mejor de Argentina en los últimos años

El delantero argentino Julián Álvarez fue titular con la «Albiceleste» en la fase final del Mundial 2026. Ayudó a remontar el 0-2 ante Egipto y lograr un valioso 3-2. A menos de 20 minutos del final, un cabezazo de Enzo Fernández en el descuento selló el pase a cuartos.

Tras el partido, el delantero del Atlético de Madrid atendió a la prensa. Los periodistas le preguntaron si mantenía sus polémicas declaraciones de días atrás, en las que sugirió que su salida del club sería lo mejor para todos. Álvarez respondió de forma lacónica, según informó el diario español «Mundo Deportivo»: «Ahora mismo estoy pensando en los cuartos de final; nos esperan partidos muy importantes, así que centrémonos solo en eso».

Aunque se mantuvo discreto sobre su futuro, el astro argentino se explayó sobre la remontada ante los Faraones: «Es increíble, vivimos emociones intensas. Al descanso perdíamos por dos goles, pero nos dijimos que había que luchar hasta el final; sabíamos que las oportunidades llegarían y, efectivamente, marcamos». Calificó el tanto de Enzo de «espectacular» y añadió: «Le vi entrar al área y Lautaro le puso un centro magnífico que se tradujo en un golazo».

El delantero del Atlético añadió: «Ha sido uno de los mejores partidos de la selección en años. Remontar así en un Mundial es increíble; normalmente no me emociono, pero hoy, en los últimos minutos, lo he sentido de verdad».

Para cerrar, elogió al capitán Lionel Messi: «No hay palabras para describir su Mundial. Intentamos apoyarlo, ayudarlo y disfrutar de cada momento con él, y le agradecemos por todo lo que hace y por cómo nos trata... Es una leyenda, el mejor jugador del mundo y de la historia».