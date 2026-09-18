El Atlético de Madrid recibió un fuerte impulso antes del esperado duelo ante el Real Madrid en el derbi de la capital, después de que el argentino Julián Álvarez participara con normalidad en los entrenamientos del equipo, quedando así en condiciones físicas para disputar el ansiado encuentro.

Según informó el diario español "Marca", el delantero del Atlético regresó a los entrenamientos grupales durante la primera sesión del equipo de cara al duelo ante el Real Madrid, tras ausentarse en los dos últimos partidos, entrando así en los planes de Diego Simeone para el derbi previsto para el domingo, siempre que no sufra ninguna recaída en los próximos días.

El esperado encuentro representa un regreso especial de Álvarez al estadio "Metropolitano", después de que el último duelo ante el Villarreal, hace aproximadamente un mes, presenciara un incidente que generó gran polémica, cuando el jugador fue objeto de críticas por parte de la afición del Atlético a raíz de su deseo de fichar por el Barcelona durante el último periodo de traspasos, un paso que el club madrileño rechazó de forma tajante desde el principio.

Ausencias de Barrios y Sørloth

Por el contrario, los entrenamientos del Atlético presenciaron la ausencia tanto de Pablo Barrios como de Alexander Sørloth, debido a dos lesiones musculares, en medio de grandes dudas sobre la capacidad de ambos para llegar al derbi.

La ausencia de los jugadores llega en un momento delicado, sobre todo porque el Atlético afronta el duelo con el objetivo de superar al Real Madrid en la tabla de clasificación de la liga, ya que el equipo del entrenador José Mourinho aventaja actualmente por dos puntos, mientras que el Atlético lo adelantaría en caso de lograr la victoria.

Rasgos de la alineación

Durante la sesión de entrenamiento, Simeone prefirió dar descanso a los jugadores que fueron titulares en el último duelo ante Osasuna, mientras aprovechó al resto del grupo para trabajar algunas opciones tácticas antes del derbi.

Los entrenamientos presenciaron la aparición de Pablo Pubill en la posición de lateral derecho, mientras que David Hancko jugó en el centro de la defensa, indicios que podrían revelar algunos rasgos de la alineación que el técnico argentino está considerando para el duelo ante el Real Madrid, según "Marca".

Simeone aún tiene ante sí algunos interrogantes antes de definir su once, con una sesión de entrenamiento más mañana que será decisiva para determinar sus opciones finales para el choque del derbi.

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