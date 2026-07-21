Álvarez consuela a la afición de Argentina: nos levantaremos y lucharemos por la bandera

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid y de la selección de Argentina, rompió su silencio y envió un mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales tras la derrota de la Albiceleste ante España en la final del Mundial 2026.

Esto se produce en un momento en el que existe una oferta presentada por el Barcelona para fichar a Álvarez, y la operación sigue sobre la mesa de negociaciones.

El internacional argentino publicó en su cuenta de Instagram: "Tengo una gratitud eterna hacia todos los argentinos por estar siempre presentes con el aliento, el apoyo y la fe hasta el final. Todos soñábamos con traer la copa a casa, pero, más allá del resultado, nunca olvidaremos lo que vivimos y sentimos durante estos cincuenta días".

Y añadió el delantero del Atlético de Madrid: "Ganar es algo hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define".

Julián Álvarez puso el foco en el futuro de la selección argentina, afirmando: "Nos levantaremos, aprenderemos y seguiremos, porque pase lo que pase somos así. No entendemos la vida de otra manera, siempre vamos hacia adelante y luchamos por nuestra bandera y soñamos con poner a Argentina en lo más alto".



