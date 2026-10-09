Álvarez aplica una nueva estrategia para marcharse en el mercado invernal

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, es consciente de que atraviesa una etapa sumamente delicada, y desea recuperar su posición e intentar marcharse del equipo mediante una nueva estrategia.

El diario Sport informó de que Álvarez ha puesto fin a su relación con su agente Fernando Hidalgo, y se acerca a un acuerdo con Javier Pastore para que asuma su representación, en un intento de abrir una nueva etapa con el Atlético y pactar su salida de mutuo acuerdo.

Pastore llega para abrir una nueva etapa en la relación con la dirección del Atlético de Madrid, lo que permitiría alcanzar un acuerdo sobre la salida del jugador de mutuo acuerdo en el futuro, ya sea durante el próximo mes de enero o en julio.

Julián Álvarez estaba convencido de la necesidad de poner fin a su relación con la agencia de representación con la que trabajaba, para tener así la oportunidad de marcharse del Atlético de Madrid.

La relación entre Fernando Hidalgo y los responsables del club se derrumbó, hasta el punto de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, declaró que el jugador recibía muy malos consejos y que había sido engañado.

Álvarez ha vivido situaciones de gran tensión desde que anunció públicamente su deseo de marcharse del Atlético de Madrid, y además no se siente anímicamente preparado para seguir jugando con el club. El parón internacional supuso un auténtico respiro para él, pues logró cambiar de aires y recuperar su sensación de bienestar lejos de Madrid.

A partir de ahora, Julián ha dado el primer paso con esta iniciativa que le exigió el Atlético de Madrid. Tendrá un nuevo agente, y las relaciones empezarán a mejorar de nuevo después de haber llegado a una fase de ruptura total.

El delantero contará con un nuevo representante que se encargará de negociar para alcanzar unas condiciones de salida adecuadas, aceptadas por todas las partes y fijadas oficialmente, para evitar que se repitan los problemas anteriores.

Puede que al Atlético de Madrid le interese acelerar este proceso, porque el valor de mercado del jugador está cayendo de forma preocupante, y ya nadie piensa en las cifras que superaban los 120 millones de euros que se planteaban durante el verano.

En cuanto al Barcelona, no ha dado ningún paso hasta ahora y espera a ver qué resulta de los acontecimientos. Su relación directa con el jugador pasaba por Fernando Hidalgo, aunque también se mantuvieron conversaciones directas con el propio Julián.

El club catalán ha sido informado de los últimos cambios, pero las cosas no han ido más allá de esta fase. Es más, Deco dejó claro que el expediente de Julián era cosa del pasado, aunque descartarlo en el futuro no es algo definitivo, porque el jugador cuenta con la gran admiración del entrenador Hansi Flick.

Julián sigue prefiriendo jugar con el Barcelona en el futuro. El club catalán ha sido y sigue siendo su primera opción, y convencer a todas las partes de que la venta es la mejor solución será una de las tareas de su nuevo agente.

Pero el Barcelona no siente actualmente ninguna urgencia, ni se ve obligado a moverse. La llegada de Raphinha para jugar en la posición de delantero puro, el fichaje de Gabriel Jesus para reforzar esa posición, junto a las esperanzas de futuro depositadas en Hamza Abdelkarim, hacen que el club esté tranquilo con su situación en ese aspecto. No obstante, nadie niega la posibilidad de volver a estudiar la operación si surge la oportunidad de incorporar a Julián.

En cuanto al club que sigue muy interesado en incorporar a Julián Álvarez, ese es el Arsenal, que estaría encantado de entrar en negociaciones para cerrar una operación que incluya un intercambio de jugadores, de modo que Viktor Gyökeres pase al Atlético de Madrid, ante el hecho de que no entra en los planes estratégicos futuros del club.

Sport concluyó: «Álvarez ha dado un paso decisivo, y se espera que haya movimientos durante las próximas semanas, con la cercanía del mercado de invierno, pues el jugador desea marcharse del Atlético».