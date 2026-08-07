Según un informe del diario francés L'Equipe, el Borussia Dortmund y los Reds se han consolidado como favoritos en la carrera por el talento ofensivo de 18 años.

El propio jugador estaría abierto a salir de París, ya que su tiempo de juego en la próxima temporada probablemente sería más bien escaso debido al extraordinario nivel de calidad de la delantera del conjunto francés.

Ya en la pasada temporada, Mbaye habría querido tener un papel más importante bajo las órdenes de Luis Enrique, aunque acumuló casi todas sus 29 apariciones del curso como suplente entrando desde el banquillo. Según L'Equipe, el futbolista de 18 años desea marcharse a un club en el que pueda jugar con regularidad. En el PSG no ve ninguna posibilidad de una mejora rápida.

Incluso Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos le habrían dejado claro a Mbaye en una conversación personal que un traspaso podría ser la mejor solución para todas las partes. Tanto una cesión como una venta definitiva son opciones posibles. El atacante tiene contrato con el PSG hasta 2028.

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El BVB vería a Mbaye como alternativa a El Mala

Mientras tanto, no le faltan pretendientes. Además del BVB y Liverpool, también RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Chelsea habrían pedido información por el extremo senegalés.

El interés del BVB tampoco es nuevo: hace unas tres semanas, Fabrizio Romano informó por primera vez de que el Dortmund estaba siguiendo al jugador de 18 años.

Hace apenas poco, los aurinegros cerraron el fichaje de Konstantinos Karetsas, procedente del KRC Genk, aunque el director deportivo Lars Ricken anunció que los esfuerzos del BVB en el mercado este verano no tienen por qué haber terminado todavía. Sobre todo en caso de una salida del delantero Serhou Guirassy, podrían llegar más jugadores para la parcela ofensiva. Said El Mala, del Colonia, es considerado el candidato con más opciones.

La contratación del excepcional talento alemán tiene una prioridad claramente mayor para el BVB que la de Mbaye. Bild informó recientemente de que el BVB irá con todo en los próximos días en el pulso por El Mala y presentará una oferta por encima de su propio límite del dolor. Mbaye podría ser una alternativa razonable si fracasan las negociaciones con el Colonia. Que el BVB fiche a ambos extremos está descartado por motivos económicos.

Mbaye participó en los cuatro partidos de Senegal en el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente contra Francia, en el primer partido de la fase de grupos, marcó su único gol del torneo.