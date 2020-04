Altán lamentó su salida de Sanarate

El mediocampista habló sobre los términos en los que se dio su marcha del conjunto celeste.

Pedro Altán dio a conocer su renuncia en Deportivo Sanarate debido al incumpliendo con los pagos en los últimos dos meses. Sin embargo, el volante reconoció que no se siente contento por la manera en la que se produjo su salida del club celeste.

"No me hubiera gustado salir de esta manera, pero la situación me obliga a hacerlo. Agradeciendo a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, utileros y afición, que durante casi dos años me hicieron sentir como un sanarateco más. Gracias por ese cariño que me mostraron tanto adentro del terreno de juego como en las calles", escribió en su cuenta de Facebook.

"Este no es un adiós, sino un hasta pronto, esperando que se pueda resolver de la mejor manera los problemas internos del club y podamos volver a vernos. Gracias Sanarate. Que Dios los bendiga", finalizó Altán, quien disputó un total de 62 partidos con la Máquina Celeste.