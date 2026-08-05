Ole Book, director deportivo del Borussia Dortmund, considera altamente improbable una salida de Felix Nmecha en el actual mercado de fichajes. Nmecha figura actualmente, supuestamente, en la lista de deseos del Newcastle United, pero Book no cree que vaya a producirse un traspaso. «Consideraría un fichaje altamente improbable. Por supuesto, teóricamente siempre pueden aparecer sumas astronómicas, pero en el caso de Felix Nmecha puedo descartarlo con bastante seguridad este verano», dijo Book a los periodistas durante el entrenamiento del BVB.

Con sus actuaciones de la pasada temporada y también en los dos primeros partidos del Mundial, Nmecha se había convertido en un jugador interesante para los grandes clubes. También se le relacionó temporalmente con el Real Madrid, pero el supuesto interés no se concretó. Actualmente, el Newcastle United busca refuerzos para la zona central tras la salida de Sandro Tonali y el inminente traspaso de Bruno Guimaraes al Arsenal. En ese contexto, Nmecha sería el candidato deseado de las Urracas.

Según los informes, Nmecha tiene una cláusula de rescisión en su contrato, aunque esta solo entrará en vigor el próximo verano: entonces, supuestamente, podrá dejar el club por 80 millones de euros. Cuando el interés del Real posiblemente aún existía, se hablaba de 120 millones de euros como el límite mínimo aceptable del Dortmund, pero ahora Ole Book descarta una salida casi de forma categórica.

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Felix Nmecha llegó en 2023 al Borussia Dortmund procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros. Tras unas dificultades iniciales, también por culpa de las lesiones, se consolidó bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac como un jugador clave en el centro del campo defensivo. Ahí también está firmemente previsto para la próxima temporada en el BVB junto a Jobe Bellingham. En la pasada campaña disputó 42 partidos oficiales con los negriamarillos, en los que firmó cinco goles y tres asistencias.