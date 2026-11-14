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La enfermería del Bayern de Múnich, que ya estaba bastante llena, parece haber sumado un nuevo paciente: Alphonso Davies. En el club bávaro temen que las pruebas confirmen una lesión concreta.

Davies sufrió una lesión aún por determinar en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre Canadá y Guatemala (3-2) y tuvo que ser sustituido tras apenas cinco minutos.

En una jugada de ataque de los centroamericanos, Davies resbaló mientras retrocedía dentro de su propia área. Logró levantarse para intentar bloquear el posterior disparo y después se sentó en el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza, visiblemente frustrado.

El segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, habló tras el partido de una «lesión en la parte inferior del cuerpo» de Davies. Las pruebas exhaustivas deberán aportar un diagnóstico más preciso. «A todos nos hizo muchísima ilusión volver a ver a Phonzie, y que tuviera que salir tan pronto nos afectó mucho», dijo su compañero y autor de un gol Tani Oluwaseyi.

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En el Bayern de Múnich vuelven a saltar las alarmas. Actualmente, el club alemán tiene numerosas bajas, especialmente en ataque, con Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Luis Diaz. Todo apunta a que Saibari (rotura de la sindesmosis) y Gnabry (lesión muscular) no podrán volver a jugar este año, mientras que Musiala y Diaz ya participan parcialmente en los entrenamientos del equipo y se espera que regresen después del parón de selecciones.

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Para Davies sería especialmente duro volver a estar de baja durante un periodo prolongado. Desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado con su selección en marzo de 2025, el lateral izquierdo de 26 años ha padecido repetidas lesiones musculares posteriores, que le afectaron especialmente la temporada pasada.

Según informa kicker, Davies emprenderá el viaje de regreso a Múnich este sábado para someterse allí a pruebas. En el Bayern temen que vuelva a tratarse de una lesión muscular. La prensa canadiense habla del «peor escenario posible» tanto para la selección como para el Bayern. «Para desgracia del capitán canadiense, una pesadilla se hizo realidad», tituló Canadian Soccer Daily.

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¿Arrastraba ya molestias Alphonso Davies en el Bayern de Múnich?

Otra lesión muscular en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG le costó a Davies casi todo el Mundial disputado en casa. El capitán de la selección canadiense solo tuvo una breve participación en los dieciseisavos de final. Como el muslo lesionado seguía dándole problemas, Davies renunció a disputar más partidos, también pensando en la siguiente temporada con el Bayern y en el riesgo de sufrir una lesión aún más grave.

En la presente temporada, para alivio de los responsables del Bayern, Davies mostró un buen nivel, se le vio sólido e incluso llegó a tomar la delantera por momentos en la pugna con Nathaniel Brown por el lateral izquierdo, antes de sustituir con solvencia al lesionado Diaz en la banda izquierda.

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Sin embargo, el representante de Vincent Kompany ya dio a entender antes del partido a domicilio contra el Mainz 05 que Davies arrastraba molestias. «Tenemos a algunos jugadores que podrían descansar», explicó Danks hace una semana, y mencionó expresamente a Davies, que todavía no estaba en condiciones de jugar casi todos los minutos en dos partidos consecutivos.

En la victoria por 2-1 del Bayern sobre el equipo de Hesse Renano, Davies no entró al campo hasta pasados casi 70 minutos. Pese a ello, ha sufrido un nuevo revés durante su estancia con la selección canadiense.

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Davies fue titular contra Guatemala por primera vez desde la rotura del ligamento cruzado y del menisco que sufrió en 2025. Tras aquella grave lesión, desde Múnich se lanzaron duras críticas a la federación canadiense porque el alcance de la lesión de Davies no se determinó hasta después de su regreso.